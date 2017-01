Mr. Hallbergmoos im Interview: "Wollen das Glück erzwingen"

Schmidmeier über die bisherige Saison

Hallbergmoos – Hermann Schmidmeier (50) kann sich noch gut daran erinnern, als der VfB Hallbergmoos fußballerisch eher eine unbedeutende Rolle gespielt hat.

Über den Aufstieg des Vereins zur Nummer eins im Landkreis, der nicht optimal laufenden Landesliga-Saison und den Traum von der Bayernliga sprach er mit Tagblatt-Mitarbeiter Nico Bauer.

Herr Schmidmeier, wie froh waren Sie, dass nach der holprigen Landesliga-Hinrunde die Winterpause kam?

Was heißt froh? Klar hatten wir eine gewisse Erwartungshaltung am Anfang der Saison, nur leider kamen wir nicht richtig in Schwung. Deshalb haben wir auch im beidseitigen Einvernehmen einen Trainerwechsel vollzogen. Nun haben wir mit Mario Mutzbauer die Weichen für eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft gestellt.

Der VfB Hallbergmoos wollte in die Bayernliga aufsteigen. Warum ist trotz dieses bärenstarken Kaders nur der neunte Platz zur Winterpause herausgekommen?

Unsere Marschroute in den letzten Jahren war es, junge Spieler zu verpflichten und diese dann weiterzuentwickeln. Dazu kamen dann die etablierte Kicker. Diese Saison schlossen sich noch einmal namhafte Fußballer dem VfB an. Die haben zwar alle ihre individuelle Stärke gezeigt, wir hatten aber trotzdem einen Umbruch in der Mannschaft, der etwas länger gedauert hat.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir haben wahrscheinlich keine Abgänge zu verkraften. Mario Simak kommt zurück aus Moosinning. Auch Bastian Hofmaier hat sein Auslandsstudium abgeschlossen und steht ab sofort wieder zur Verfügung. Es ist schön, dass die Spieler bei uns im Guten gehen und gerne wieder zurückkommen. Diese Wärme und Freundschaft ist mir sehr wichtig.

Was haben Sie in den vergangenen Monaten für den nächsten Anlauf auf die Bayernliga gelernt?

Was heißt gelernt? Wir konnten Mario Mutzbauer, einem eigenen Mann, die Plattform geben, Landesliga zu trainieren. Wir wollen mit ihm Erfolg haben und die Geschichte weiter schreiben. Er hat sich von Toni Plattner viel abschauen können – als Spieler, Betreuer und Co-Trainer. Dazu hat er eine sehr gute Ausbildung. Vielleicht kann so Begonnenes zu Ende geführt werden. Das Ziel darf jetzt aber nicht heißen: Bayernliga, Bayernliga, Bayernliga . . . Wir haben einen sehr starken Kader und nun muss ein Zahnrad in das andere greifen. Stand heute haben wir das aber noch nicht beweisen können. Mit dem 3:0 in Töging im letzten Spiel vor der Winterpause haben wir aber die Tugenden gezeigt, die uns in den letzten Jahren stark gemacht haben.

Ihr seid Tabellenneunter. Ist es ein Trost, vor den im Abstiegskampf steckenden Nachbarn SE Freising und TSV Eching weiterhin die Nummer eins im Landkreis zu sein?

Die Tabellensituation mit Freising und Eching ist nicht entscheidend. Klar ist es schön, die Nummer eins im Landkreis zu sein. Wichtig ist aber, nicht in den Abstiegskampf zu geraten und den Blick nach vorne zu richten. Es ist schade, dass alle drei Mannschaften aus dem Landkreis in der unteren Tabellenhälfte stehen. Ich denke, dass Freising genauso wie wir nicht mit dem derzeitigen Tabellenplatz zufrieden sein kann. Dass die Echinger eine harte Saison hat, war zu erwarten. Ich denke aber, dass sie am Ende die Klasse halten werden. Schadenfreude oder sonst etwas habe ich sicher nicht.

In siebeneinhalb Jahren mit Toni Plattner ist der VfB zweimal aufgestiegen von der Kreis- in die Landesliga. Haben Sie damit gerechnet, eine so große Nummer zu werden?

Als wir mit Toni Plattner den Kontakt geknüpft haben, war er acht Jahre aus dem Geschäft. Ich war sehr glücklich über seine Zusage. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir von seinem Wissen und seiner Erfahrung profitieren können. Toni Plattner hat dem ganzen VfB Hallbergmoos die Einstellung gelernt, akribisch zu arbeiten und mehr als andere zu tun. So kann man dann das Glück auch erzwingen. Wir haben so viele Dinge von Toni lernen können. Es war eine Verbindung von Kameradschaft und akribischer Arbeit.

Vor 20 Jahren, als der VfB A-Klasse gespielt hat., waren sie schon Funktionär. Bei den Derbys im südlichen Landkreis, etwa gegen Pulling und Massenhausen war man Außenseiter. Denken Sie zurück an diese Zeit?

Ja, das mache ich sehr oft. Diese Klubs haben mit unserer Ersten Mannschaft in der A-Klasse gespielt. Nun treffen unsere Zweite und Dritte auf diese Nachbarn. Es war damals eine schöne Zeit. Wir haben die nächsten Schritte gemacht und uns in einem größeren Kreis etabliert.

Der ganze Aufschwung ist vor allem Ihr Lebenswerk. Nicht wenige sprechen vom Mr. VfB Hallbergmoos. Sind Sie stolz darauf?

Klar bin ich da stolz darauf. Ich bedanke mich auch bei meiner Familie, die mich immer unterstützt und mir den Rücken frei gehalten hat. Ich investiere sehr viel Zeit und habe glücklicherweise oft das Richtige gemacht. Hierbei möchte ich aber nicht meine Freunde, VfB-Kollegen und Mitstreiter vergessen. Ohne diese wäre unser Erfolg nicht möglich gewesen.

Der Bayernliga-Aufstieg wäre dann die Krönung des Lebenswerks . . .

Natürlich wäre es schön. Wir haben die Strukturen und Möglichkeiten, einen weiteren Aufstieg zu erreichen. Aber für diesen muss man hart arbeiten und alle Mechanismen müssen funktionieren. Das Glück darf uns natürlich auch nicht verlassen. Ich möchte mich auch herzlich bei unseren Sponsoren und Fans bedanken, die uns immer unterstützen.

Was erwarten Sie für die Rückrunde?

Die Weichen sind gestellt und die Termine für die weitere Vorbereitung stehen. Bei den Spielern habe ich bei unserer Weihnachtsfeier eine gewisse Aufbruchstimmung gespürt. Jeder ist euphorisch und guter Dinge. Wir haben eine breite Brust, werden fleißig arbeiten und wollen das Glück erzwingen. Mit Mario Mutzbauer als Trainer, dem stellvertretenden sportlichen Leiter Harry Schönwälder, Betreuer Torsten Horn oder Arzt Dr. Ottmar Galla-Brosch sind wir sehr gut aufgestellt. Mutzbauer hat auch mit Torwarttrainer Osman Qeku einen erfahrenen Mann zur Seite. Wir werden angreifen und in die Erfolgsspur zurückkehren.

Das klingt, als habe sich der VfB noch etwas vorgenommen diese Saison.

Wir wollen so wenig wie möglich verlieren und besseren Fußball als in der Vorrunde spielen.

Schielen Sie noch auf den elf Punkte entfernten zweiten Platz in einer sehr ausgeglichenen Liga?

Nein. Für uns ist das kein Thema. Wir wollen nur Spiele gewinnen, und an alles andere denken wir nicht.

Aber Sie denken an die Trainerentscheidung für die Saison 2017/18. Gibt es dafür einen Zeitplan?

Nein. Wir haben mit Mario Mutzbauer eine gute Entscheidung getroffen. Nach der Vorbereitung und den ersten Saisonspielen setzen wir uns zusammen und ziehen ein Resümee. Ich hoffe, wir verlängern den Vertrag mit Mario. Wir sind von ihm überzeugt.

Das Gespräch führte Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de