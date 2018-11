Hallbergemoos schenkt neun Dachauern ein Remis - Coach Schmitz stänkert

„Das war einfach nur kopflos“

Es wäre diesmal so leicht gewesen. Der VfB Hallbergmoos hatte nach einer schwachen Halbzeit den ASV Dachau am Rande einer Niederlage und verschenkte letztendlich mit dem 1:1 (0:1) zwei Landesliga-Punkte.

Hallbergmoos – Mit zwei Mann mehr auf dem Feld ließ man den Gegner sportlich am Leben. Die erste Spielhälfte des VfB war einfach schlecht, und da war es allein Ferdi Kozel zu verdanken, dass das Ergebnis – es stand 0:1 – noch knapp war. Der Hallberger Schlussmann parierte zweimal stark im Eins-gegen-Eins, beim Treffer in der 41. Minute war allerdings auch er machtlos. Zuvor hatten seine Vorderleute den Schützen halbherzig angegangen, sodass dieser vier Mann ausspielen durfte. Die Dachauer Führung ging auch in Ordnung, da der VfB offensiv so gut wie gar nicht stattfand, obwohl Räume für Angriffe vorhanden waren.

VfB Hallbergmoos kommt stark aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren stärker, strukturierter, präziser und dominanter. Die Dachauer mussten oft dem Ball hinterherlaufen – und vielleicht war das auch der Grund dafür, dass den Gästen die Sicherungen durchbrannten: Ralf Schubnell sah in der 61. Minute direkt vor der Hallberger Bank Gelb-Rot für ein taktisches Foul, das es nicht gebraucht hätte. Und drei Minuten später leistete sich Milos Kobilarov mit einem üblen Foul von hinten die nächste Dummheit. Auch das geschah einen Meter neben der Hallberger Bank und drei Meter vom Schiedsrichter entfernt. Über die Berechtigung dieser beiden Platzverweise musste nicht großartig diskutiert werden. Somit spielten 26 Minuten lang Elf gegen Neun.

Diranko vollendet VfB-Powerplay

Hallbergmoos machte nun mächtig Druck – und nach zwei Held-Chancen war es Fabian Diranko, der in der vierten Minute des „Powerplays“ mit einem satten Flachschuss aus etwa 14 Metern für den Ausgleich sorgte (68.). Der Treffer war in dieser Phase überfällig – es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis das Siegtor fiel. Die hängenden Köpfe der Dachauer zeigten, dass auch der Gast mit der Niederlage rechnete. Es sprach alles für den Heimsieg des VfB.

Doch es passierte das, was sich später niemand erklären konnte: Die Hallberger ließen den Ball um den Strafraum herum kreiseln, ohne nennenswert zum Abschluss zu kommen. Die Dachauer retteten sich mit Zeitspiel über die Runden, was bei einer doppelten Unterzahl legitim ist.

Michael Schütz bedient

VfB-Trainer Michael Schütz stand nach der Partie das Entsetzen über den verschenkten Sieg ins Gesicht geschrieben: „Das war einfach nur kopflos, wir haben nicht mehr miteinander gespielt.“ Der Coach kritisierte, dass seine Schützlinge in den letzten 20 Minuten nach dem Ausgleich viel zu wenig in Bewegung waren und jeder alleine die entscheidende Aktion herbeiführen wollte. Somit lähmte sich das Team selbst und verpasste unnötiger Weise den dritten Sieg in Serie. Trainer Schütz trauerte um die verpasste Chance: „Jeder weiß, dass es schwieriger wird, wenn man in Überzahl das Spiel machen muss. Aber bei zweifacher Überzahl musst du einfach Profit daraus schlagen.“