Hallbergmoos: Mammutaufgabe im Abstiegskampf - VfB muss zum Tabellenzweiten nach Ingolstadt

Von: Nico Bauer

Teilen

Gewaltig strecken müssen sich Christoph Mömkes (l.) und die Hallbergmooser Fußballer auch am Freitag in Ingolstadt. 360 Bayernliga-Minuten bleiben dem Strohmaier-Team noch, um auf einen Relegationsplatz zu klettern. © Riedel

Der abstiegsbedrohte VfB Hallbergmoos muss zum Tabellenzweiten nach Ingolstadt. Der VfB hofft noch auf die Relegation. FCI fällt aus dem Aufstiegsrennen.

Hallbergmoos – Als Vorletzter der Fußball-Bayernliga fährt der VfB Hallbergmoos zum Zweiten FC Ingolstadt 2 (Fr., 18 Uhr) und hat jede Menge Druck. 360 Minuten hat der VfB noch Zeit, um sich die Relegation zu erarbeiten. Für Ingolstadt hat sich die Relegation erledigt, weil man wegen des Abstiegs der Ersten in die 3. Liga nicht in die Regionalliga aufsteigen darf.

VfB-Trainer Matthias Strohmaier grübelt, ob er sich in der Abwehr selbst aufstellen soll. Er hat ein kleines Luxus-Problem, weil Christoph Mömkes in der Innenverteidigung richtig starke Leistungen bringt. „Unsere zehn Gegentore in den 14 Rückrundenspielen sind noch immer die Bilanz eines Meisterschaftskandidaten“, sagt Strohmaier. Für ihn ist die für die Bayernliga zu geringe Effektivität vor dem gegnerischen Tor derzeit die große Problemstelle. Für Ingolstadt ist nun das stürmische Dreigestirn Werner – Aygün – Diranko denkbar, und auch der am 30. Oktober letztmals eingesetzte Daniel Bauer dürfte wieder im Kader stehen. Er könnte als Joker kommen. Das Saisonfinale wäre für den 23-Jährigen ein guter Zeitpunkt für das erste Bayernligator seiner Karriere. (Nico Bauer)