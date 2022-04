Hallbergmoos: Abstiegskampf - der VfB empfängt den Jahn Regensburg

Von: Nico Bauer

Andre Gasteiger mit dem Schussversuch © Christian Riedel

Die Lage spitzt sich zu. Der VfB steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Gegen die Reserve des Jahn Regensburg soll ein wichtiger Sieg Richtung Klassenerhalt her.

Hallbergmoos – Das Winter-Intermezzo vergangene Woche kam dem VfB Hallbergmoos nicht ganz ungelegen. Nach einem heftigen Coronaausbruch und dem Durchreichen auf den vorletzten Tabellenplatz konnte sich der Bayernliga-Aufsteiger wieder etwas sammeln. Mit dem heutigen Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg 2 (Anpfiff um 19.30 Uhr, Stadion am Airport) beginnt nun eine Englische Woche.

Der VfB muss jetzt punkten, um nicht auf dem direkten Abstiegsplatz festgetackert zu werden. Mit drei Punkten auf Wasserburg und vier Punkten auf Dachau hat man acht Spiele vor Schluss schon etwas Rückstand auf den letzten Relegationsplatz, aber noch ist das korrigierbar. „Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, sagt Trainer Matthias Strohmaier, „wir brauchen schnell Punkte“.

Allerdings präsentiert sich Regensburg in starker Form. Der Jahn liegt fünf Punkte hinter dem derzeit Zweiten FC Ingolstadt 2. Strohmaier ist nicht alleine mit seiner Meinung, „dass Regensburg am Ende als Zweiter in die Relegation geht“. Zuletzt feierte der Jahn vier Siege in Serie und kassierte nur ein Tor, das ein klassisches Eigentor war.

Die Regensburger Defensive war zuletzt beeindruckend, aber Hallbergmoos ist mit sechs Gegentoren in zehn Spielen auf dem Papier die defensiv beste Mannschaft der Rückrunde. Darauf aufbauend muss der VfB offensiv zulegen. Ein Kandidat für neue Effektivität könnte der hochbegabte Fabi Diranko werden, der nach langer Verletzungsodyssee und einer Corona-Infektion wieder im Kader steht. Strohmaier setzt den Mittelstürmer aber erst einmal auf die Bank, „weil wir ihn nach der langen Pause nicht verheizen wollen“. Tipp: 1:1. (Nico Bauer)

VfB-Kader:

Kozel (Dinkel) - Petschner, Hammerl (Opitz), Giglberger, Mömkes - Kostorz, Beetz (Küttner), Krause, Schmit - Werner - Aygün.