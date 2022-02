Auftakt gegen Hankofen-Hailing: VfB-Hallbergmoos-Coach Strohmaier hofft auf „kleinen Hexenkessel“

Von: Nico Bauer

Einer der Gewinner der Wintervorbereitung: Tobias Krause (l.) stellte nicht zuletzt mit seinem Treffer im Test gegen Pipinsried seine neue Torgefährlichkeit unter Beweis. © Lehmann

Der VfB Hallbergmoos startet gegen die Übermannschaft SpVgg Hankofen-Hailing ins Punktspieljahr. Der neue Trainer will die Zuschauer mitnehmen.

Hallbergmoos – Mit einem überzeugenden 3:2-Testspielsieg gegen den derzeitigen Regionalliga-Club FC Pipinsried haben sich die Fußballer des VfB Hallbergmoos auf den Wiederauftakt in der Bayernliga eingestimmt. Dort wartet nun im ersten Heimspiel des Jahres am Samstag um 13.30 Uhr (Stadion am Airport) mit Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing der wohl künftige Regionalligist. Die Hallberger würden dem der Liga enteilten Spitzenreiter nur zu gerne ein Bein stellen.

„Wir haben mit den letzten Ligaspielen und den Tests nun sieben Spiele in Folge gewonnen“, betont VfB-Trainer Matthias Strohmaier. „Und dieses Selbstbewusstsein nehmen wir mit in die Liga.“ Gerade die Pipinsried-Partie hat bewiesen, dass man an einem guten Tag auch nominell bessere Mannschaften in Schwierigkeiten bringen kann. Für Strohmaier war die Generalprobe vor zehn Tagen die finale Bestätigung, dass sich das Team auf dem richtigen Weg befindet. Die Mannschaft habe die fußballerischen Vorstellungen ihres neuen Trainertrios immer mehr verinnerlicht. Der VfB will in der Regel agieren und nicht nur reagieren.

Strohmaier fordert vollen Einsatz und leidenschaftlichen Fußball

Beim Kracher gegen den Tabellenführer freuen sich nun auch die Hallbergmooser Fans auf erste Einblicke in die neue Spielphilosophie des Strohmaier-Teams. „Die Zuschauer sollen sehen, dass jeder Spieler 100 Prozent gibt“, sagt der 27-jährige Coach, der Lust auf offensiven und mutigen Fußball hat. Ein Gesicht des Weiterentwicklungsprozesses ist beispielsweise Tobias Krause, der schon immer schnell war – und neuerdings auch noch torgefährlich ist. „Ihm merkt man den Spaß an“, sagt der Trainer. Strohmaier hofft, die VfB-Anhänger mit Einsatz und Leidenschaft mitnehmen zu können – „und vielleicht bekommen wir dann auch zusammen einen kleinen Hexenkessel hin“.

Trainer Matthias Strohmaier: „Die Zuschauer sollen sehen, dass jeder Spieler 100 Prozent gibt.“ © VfB

Der erste Gegner nach der Winterpause hat es allerdings in sich: Hankofen-Hailing ist statistisch gesehen die Übermannschaft der Liga. Sie hat von 22 Partien 17 gewonnen und ist angesichts von aktuell 14 Punkten Vorsprung auf den Zweiten kaum noch einzuholen. Gleichwohl sagen die Zahlen auch, dass der Primus sieben Mal nur um ein Tor besser war – unter anderem beim 2:1 in der Hinrunde gegen den VfB. Von Glücksrittern an der Spitze will Strohmaier, der aus Niederbayern stammt und die SpVgg gut kennt, aber nichts wissen: „Wer nach 22 Spielen so viele Punkte hat, steht zurecht da oben. Sie haben zwei starke Stürmer und sind außerdem extrem gefährlich bei Standards.“

„Das Wichtigste ist einfach nur, die Klasse zu erhalten.“

Vom Hinspiel haben die Hallbergmooser noch in Erinnerung, dass Hankofen Probleme hat, wenn es das Spiel machen muss. Daher ist diesmal eine abwartende Haltung der Heimmannschaft realistisch. Allerdings musste der VfB auch erfahren, dass der Ligabeste für seine Tore nicht viele Chancen braucht.

In der zweiten Saisonhälfte haben die Hallbergmooser bei ihrer Mission Klassenerhalt noch 15 Partien vor der Brust. Die Truppe hat einen Zähler Vorsprung auf die beiden direkten Abstiegsplätze und sieben Punkte Rückstand auf den rettenden 13. Rang. Ob der direkte Ligaverbleib realistisch ist? Darüber will Strohmaier nicht spekulieren: „Das Wichtigste ist einfach nur, die Klasse zu erhalten.“ Er macht auch deutlich, dass dies noch keinem Club gelungen ist, der die Hinrunde mit nur neun Punkten abgeschlossen hat. Das sei eine zusätzliche Motivation. Dazu gibt der Trainer seinen Schützlingen mit auf den Weg, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann – „und jetzt mit Corona wird das alles noch extremer“. Auch das Spiel gegen Hankofen beginne beim Stand von 0:0.

Voraussichtliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Kozel – Mömkes, Hammerl (Opitz), Giglberger, Petschner – Kostorz, Beetz, Schmit, Werner, Krause – Aygün.

