Hallbergmoos bietet Deisenhofen Paroli

Zwei Premieren und zwei diskutable Szenen

von Nico Bauer schließen

Der VfB Hallbergmoos hat den zweiten Schritt aus der Krise gemacht: Mit einer phasenweise guten Leistung und auch etwas Glück hat der Landesligist beim FC Deisenhofen ein 1:1 (1:1) geholt.

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften ein packendes Match mit Chancen auf beiden Seiten. Das erste Momentum hatte der VfB mit einem starken Konter, den Abschluss setzte Egor Keller an den Pfosten (4.). Der frühe Treffer fiel dann auf der Gegenseite – verbunden mit erheblichen Protesten der Hallberger: „Aus unserer Sicht ging dem Tor eine ganz klare Abseitsposition voraus“, betonte später Trainer Mario Mutzbauer. Die Fahne des Assistenten blieb jedoch unten – und so musste der VfB wie bereits beim 3:1-Sieg gegen den TSV Neuried einem Rückstand hinterherrennen.

In der Vorwoche waren es mit Georg Ball und Anselm Küchle die beiden Routiniers, die vorneweg marschiert sind. Und in Deisenhofen waren sie die Macher des Ausgleichs: Mittelfeldmann Ball trieb die Kugel nach vorne – und fand am Elfmeterpunkt den spielenden Co-Trainer Küchle, der in souveräner Manier sein drittes Saisontor machte (20.). Unter dem Strich ging das Remis zwischen den beiden spielstarken Mannschaften so auch in Ordnung.

Nach der Pause plätscherte die Partie einige Zeit ereignislos vor sich hin – bis die Deisenhofener mehr wollten und zur Schlussoffensive bliesen: Das Heimteam machte Druck und sorgte permanent für Gefahr rund um den Hallbergmooser Strafraum. Die ganz großen Chancen sprangen aber nicht heraus. Etwas schwieriger gestaltete sich das Unterfangen für die Gäste-Kicker durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Abwehrchef Dennis Hammerl. Der VfB hatte allerdings auch noch eine diskutable Szene in der 70. Spielminute: Da hätten sich die Gastgeber nicht beschweren können, wenn es einen Handelfmeter gegeben hätte. Der Pfiff blieb aber aus. Das war zugleich die kniffligste Offensivszene der Hallberger.

In Deisenhofen feierte man auf Seiten des VfB zwei Premieren: Etwas überraschend wurde Fabian Diranko in die Startelf nominiert. Er zeigte eine ansprechende Leistung. Als bei dem durch eine Abiturreise verspätet ins Training eingestiegenen Ex-Freisinger die Kräfte nachließen, wurde Mario Simak nach einer langen Verletzungspause eingewechselt. Beide Spieler geben den Hallbergern nun offensiv neue Optionen und verschärfen den Konkurrenzkampf im Kader erheblich.

„Dieses Unentschieden ist für uns ganz klar ein weiterer Schritt nach vorne“, bilanzierte Mutzbauer. Aufbauend auf den Neuried-Sieg, habe sich die Mannschaft gesteigert und einem der stärkeren Teams Paroli geboten. Gelingt nun ein weiterer Heimsieg gegen den Aufsteiger TuS Pfarrkirchen am kommenden Freitag, dann hat sich Hallbergmoos wieder im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Fakt ist: Die Chancen, dass wieder mehr Ruhe beim VfB Hallbergmoos einkehrt, sind gestiegen.

FC Deisenhofen – VfB Hallbergmoos-Goldach 1:1 FC Deisenhofen: Fichtner, Karl (69. Rexhepi), Vodermeier, Neumann, Muggesser, Lorenz (75. Kreuzeder), Finster (63. Mancusi), Mayer, Rembeck, Lattermann, Tschaidse - Trainer: SchmidtVfB Hallbergmoos-Goldach: Preußer, Hammerl (68. Niederstrasser), Lex, Giglberger, Kopp, Diranko (46. Simak), Kratzer (84. Bojanowski), Ball, Neudecker, Keller, Küchle - Trainer: Mutzbauer - Trainer: KüchleSchiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang) - Zuschauer: 100Tore: 1:0 Finster (8.), 1:1 Küchle (20.)

Quelle: fussball-vorort.de