Frühes Verletzungspech, aber kein spätes Ausgleichsglück

Von: Nico Bauer

Umzingelt: Hallbergs Fabian Czech, der früh für den verletzten Johannes Petschner ins Spiel kam, musste sich in dieser Szene gleich dreier Garchinger Gegenspieler erwehren. Letztlich ohne durchschlagenden Erfolg. © Christian Riedel

Bayernliga-Schlusslicht Hallbergmoos hat auch im Derby gegen Garching den Befreiungsschlag verpasst. Ausgerechnet ein Ex-Freisinger leitete die VfB-Pleite ein.

Hallbergmoos – Es bleibt dabei. Die Fußballer des VfB Hallbergmoos sind in der Bayernliga Süd 2023 weiterhin sieglos und werden somit auch nach dem 26. Spieltag Tabellenletzter sein. Im Kellerduell mit dem VfR Garching gab es am Freitagabend eine knappe 1:2 (0:1)-Heimniederlage.

Die Hallbergmooser brachten die gleiche Hintermannschaft wie zuletzt in Deisenhofen auf dem Platz, aber es ging ganz schnell dahin mit der halben Viererkette. Johannes Petschner musste bereits in der 13. Minute raus, weil er sich das Knie verdreht hatte (wahrscheinlich ohne schlimmere Verletzung). Er war im Rasen hängen geblieben. Und vier Minuten später musste auch Andreas Giglberger passen, weil seine Zerrung wieder aufgebrochen war. Spätestens jetzt war die Not groß, Mittelfeldmann Andreas Kostorz musste nach hinten in die Viererkette rücken.

Robert Rohrhirsch trifft aus 20 Metern

Trotz aller Probleme, die ein nicht gerade vom Glück verfolgter Tabellenletzter so hat, standen die Hallbergmooser recht stabil. Im Spiel nach vorne kam der VfB über Ansätze nicht hinaus, doch hinten ließ die Mannschaft gegen die zuletzt groß aufspielenden Garchinger nicht viel zu. Die Gäste haben im Gegensatz zu Hallberg das rettende Ufer oberhalb der Relegationsplätze vor Augen – und in einer positiven Phase wie aktuell braucht es nicht viel, um etwas Gutes zustande zu bringen. Diesmal war es eine klassische Einzelleistung, Robert Rohrhirsch traf in der 35. Minute zum 0:1. Der ehemalige Freisinger lief im Mittelfeld zehn Meter ohne erkennbare Gegenspieler und netzte dann flach aus 20 Metern ein. Fußball kann letztlich so einfach sein. Zur Pause ging das Ergebnis so auch in Ordnung.

In der Halbzeit wurde Ex-Profi Matthias Ostrzolek ausgewechselt, um mit Mittelstürmer Maurice David eine Option für den Angriff zu bringen. Auf der anderen Seite gab es in der 52. Minute aber das 0:2 – und zwar durch einen weiteren Distanzschuss, diesmal von Riccardo Basta. Der Bruder des Garchinger Trainers Nico Basta kickte einst für die Bayern Amateure in der Regionalliga – und ist damit sozusagen das VfR-Pendant zu Ostrzolek. Nach der Pause sahen die Hallbergmooser einige Minuten nicht gut aus.

Schlussoffensive nicht von Erfolg gekrönt

Garching öffnete dem Liga-Schlusslicht jedoch noch einmal die Tür zurück ins Spiel. Nach einer Standardsituation verkürzte Tobias Krause auf 1:2 (66.) – und es war noch genug Zeit für den Ausgleich. Die Platzherren bekamen durch den Anschlusstreffer auch die zweite Luft und beschäftigten die Hintermannschaft der Gäste ganz ordentlich. Mehrere Hereingaben in den Strafraum wurden von den Garchingern seriös geklärt, bei einer weiteren Standardsituation fehlte nicht viel zum Abschluss.

In den Schlussminuten waren die Garchinger dem dritten Tor deutlich näher, spielten ihre Konter aber zu unsauber aus. Und die Gastgeber? Auch der letzte ruhende Ball mit 20 Mann im Garchinger Strafraum brachte nichts mehr ein, da lief bereits die 94. Minute. Somit hängt die Rote Laterne weiter in Hallbergmoos.

Spielstatistik:

VfB Hallbergmoos – VfR Garching 1:2 (0:1)

Aufstellung: Dinkel – Petschner (13. Czech), Giglberger (17. Brzovic), Mömkes, Küttner – Kostorz, Beetz, Ostrzolek (46. David), Lucksch – Werner, Krause.

Tore: 0:1 Rohrhirsch (35.), 0:2 Basta (52.), 1:2 Krause (66.).

Gelbe Karten: Werner, Brzovic, Beetz, Czech.

Schiedsrichter: Jonas Kohn (SC Germania Arnberg).

Zuschauer: 250.

