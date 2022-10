Hallbergmoos gegen Rosenheim: Richtungsweisender geht’s kaum

Von: Nico Bauer

Steht wieder parat: Stephan Thee (rotes Dress) ist jedoch nicht automatisch für die Startelf gesetzt. Denn personell hat der VfB Hallbergmoos nach der Punktspielpause einige Alternativen. © Christian Riedel

Die Punktspielpause hat dem VfB Hallbergmoos gut getan: Der Fußball-Bayernligist geht mit voller Kapelle in den Abstiegsgipfel gegen 1860 Rosenheim.

Hallbergmoos – Wenn es ein richtungsweisendes Spiel gibt, dann dieses: Im Bayernliga-Duell zwischen dem Tabellenvorletzten VfB Hallbergmoos und Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion am Airport) entscheidet sich ein Stück weit, wie es bis zum Winter weitergehen wird. Bei einem Sieg ist der Sprung von den Relegationsplätzen ins hintere Mittelfeld denkbar. Andernfalls kann das Etappenziel nur lauten, nicht auf dem direkten Abstiegsplatz ins neue Jahr zu gehen.

„Nach 13 Spieltagen lügt die Tabelle nicht mehr“, sagt der Hallbergmooser Trainer Matthias Strohmaier über die bisher bescheidenen Leistungen der beiden Clubs. Die Entwicklung der Rosenheimer ist nicht sein Thema. Für seinen VfB macht er leicht mildernde Umstände geltend, weil sehr wichtige Spieler entweder verletzt oder nach der Ochsentour durch die Relegation im Leistungsloch waren.

TSV 1860 Rosenheim im freien Fall

Regionalliga-Absteiger Rosenheim befindet sich dagegen im freien Fall und hat auch mit einem Trainerwechsel keinen wesentlichen Umschwung einleiten können. Seitdem gab es einen glücklichen Dreier beim kriselnden FC Ismaning – und zuletzt folgten drei Niederlagen mit 2:9 Toren. Nach dem 0:3 gegen den Drittletzten Türkspor Augsburg steht Rosenheim nun im zweiten Abstiegsendspiel ziemlich unter Druck. Der VfB sollte sich also auf einen großen Kampf gefasst machen.

VfB-Coach Strohmaier hat nach 14 Tagen Punktspielpause wegen eines spielfreien Wochenendes in der Bayernliga nun die volle Kapelle an Bord. In der ersten Trainingswoche hatte das Team noch einige Kranke zu beklagen, in den vergangenen Tagen herrschte mit 18 Spielern sowie drei Torhütern jedoch ordentlich Betrieb auf dem Platz. Der zuletzt aus beruflichen Gründen ausgefallene Stephan Thee ist wieder dabei, und auch der gegen Ismaning so starke David Lucksch hat seine Krankheit überwunden. Außerdem konnten lange verletzte Fußballer wie Andreas Giglberger und Fabian Diranko viel Trainingsrückstand aufholen.

Alternativen in allen Mannschaftsteilen

Strohmaier hat der Bayernliga würdige Alternativen in allen Mannschaftsteilen. Thee steht wieder bereit, rückt deshalb jedoch nicht automatisch in die Startelf. Zudem lässt der Trainer offen, ob er mit einer Dreierkette agieren lässt oder zur Viererkette zurückkehrt. Das Personal, das er zur Verfügung hat, macht beide Optionen möglich.

„Und dann haben wir ja noch unsere Super-Ossis“, sagt der Trainer. Gemeint ist die Ostkurve des VfB, sprich der zuletzt lautstarke Anhang auf der Haupttribüne. „Mit diesen Fans ist jedes Heimspiel ein Highlight“, schwärmt Strohmaier. In einer Partie wie gegen den TSV 1860 Rosenheim helfe der zwölfte Mann dabei, den inneren Schweinehund zu überwinden und an die körperlichen Grenzen zu gehen. In der Bayernliga hat der VfB so ziemlich den leidenschaftlichsten Anhang. Strohmaier ist überzeugt, „dass wir mit der Bombenstimmung in unserem Stadion jedes 50:50-Spiel gewinnen“. Mit dem dritten Heimsieg in dieser Saison könnte die Mannschaft ihren Fans etwas zurückgeben.

Mögliche Aufstellung: Dachs – Petschner, Giglberger, Mömkes, Mühlrath (Opitz) – Kostorz, Beetz (Thee), Krause, Breuer – Lucksch, Diranko.

Spendenaktion für schwer verletzten Spielervater

Beim Bayernliga-Spiel des VfB Hallbergmoos gegen Rosenheim sollte jeder Zuschauer etwas mehr konsumieren. Im Zuge einer Spendenaktion der F1-Jugend für einen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzten Spielervater werden alle Einnahmen des Verkaufs gespendet.

F1-Trainer Frank Pflugbeil betont, dass es bei der Aktion nicht nur um Geld gehe, sondern um ein Zeichen: „Zu unserer Mannschaft zählen alle Spieler und Eltern als Gemeinschaft. Das Miteinander, Freundschaft und füreinander da zu sein, sind Grundwerte des VfB und des Vereinssports.“ Der Vater lerne gerade wieder laufen – und niemand könne sich vorstellen, was für schwere Zeiten die Frau und die drei Kinder durchmachen. Deshalb hofft er auf eine hungrige Ostkurve: „Neben dem finanziellen Aspekt ist das Miteinander hervorzuheben. Alle ziehen an einem Strang, um zu helfen.“

