Hallbergmoos-Reserve unterliegt Kranzberg mit 0:4

Holmeier und Hauner treffen je doppelt

von Nico Bauer schließen

Trotz des parallel stattfindenden Spiels der ersten Mannschaft waren die Hallbergmooser gut aufgestellt und lieferten dem Ligaprimus in der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe.

Beide Seiten hatten jeweils einen Aluminiumtreffer – und zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterten die Gäste gleich noch einmal am Pfosten. Den gordischen Knoten durchschlug dann Florian Hauner, als er nach einem weiten Ball mit einer starken und richtig cleveren Einzelaktion das Tor machte (63.). Mit dem 1:0 war die Gegenwehr des VfB gebrochen, Hallbergmoos ließ deutlich nach. So kamen die Kranzberger dann zu ihren weiteren Toren durch Christoph Holmeier (78./84.) und noch einmal Hauner (89.). „Wir bleiben auch nach sieben Siegen ruhig“, beruhigt Pressesprecher Stephan Schikowski, „denn mit den Partien in Allershausen und in Neufahrn kommen jetzt zwei richtig schwere Auswärtsspiele“.

SV Kranzberg – VfB Hallbergmoos II 4:0 (0:0)