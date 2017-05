VfB Hallbergmoos: Treffsichere Stürmer gesucht

von Nico Bauer schließen

Hallbergmoos – Für die Fans des VfB Hallbergmoos gibt es diese Woche zwei gute Nachrichten. Sie haben das letzte Heimspiel überstanden und diese von Anfang bis Ende verkorkste Saison ist nach weiteren 90 Minuten dann endlich zu Ende.

Am Samstag gegen die SpVgg Landshut waren die Hallbergmooser zwar deutlich besser als bei vielen schwachen Heimspielen zuvor. Sie machten aber die Chancen nicht rein und wurden deshalb mit 0:3 (0:0) von der SpVgg Landshut abgewatscht. Vor allem in der ersten Hälfte konnte man dem VfB keinen Vorwurf machen. Die nach dieser Saison komplett auseinander brechenden Hallberger wollten die Ära mit zwei Aufstiegen von der Kreis- in die Landesliga mit einem Sieg abschließen. Der nach Dornach wechselnde Stefan Huber hätte nach 20 Minuten schon einen Hattrick machen können.

Er stand in der 2. Minute erstmals allein vor dem Torwart, in Minute 23 hatte er vier ähnliche Chancen auf dem Konto. Treffender Kommentar im unterhaltsamen Live- Ticker von Jogi Gaiser: „Alter, jetzt wird’s mal Zeit!“ Huber hätte mit etwas Glück auch zwei Hattricks in der ersten Hälfte machen können, in der Landshut den offenen Schlagabtausch annahm und die eine oder andere Großchance ebenfalls kläglich versiebte. VfB-Trainer Mario Mutzbauer ärgerte sich, dass ein aus seiner Sicht klarer Elfmeter nicht gegeben wurde. Ein 5:3 hätte den Spielverlauf wieder gegeben, aber mit einem 0:0 ging es in die Pause. Das Festival der vergebenen Chancen war schwer zu erklären, dafür die zweite Hälfte umso leichter.

Die Landshuter hatten nun die Partie im Griff, machten ihre Tore und verdienten sich auch die drei bedeutungslosen Punkte. Am Ende musste Hallbergmoos froh sein, nicht noch den einen oder anderen Treffer mehr kassiert zu haben. Mutzbauer nahm die Niederlage kopfschüttelnd. Jammern wollte er nicht, „weil sich das nach einem 0:3 saublöd anhört“.

Quelle: fussball-vorort.de