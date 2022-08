Hallbergmoos nach Pleite in Dachau - „ Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwölf Uhr“

Von: Nico Bauer

Stephan Tee: Der VfB-Neuzugang konnte in seinem ersten Spiel nicht viel ausrichten. fupa © FuPa

Die Situation spitzt sich zu für den VfB Hallbergmoos. Trainer Strohmaier läutet nach der Niederlage in Dachau bereits jetzt schon die Alarmglocken.

Hallbergmoos – Nach der erfolgreichen Ochsen-Tour in der Relegation haben sich die Hallbergmooser Fußballer etwas Zeit gegeben, um in die neue Saison hineinzufinden. Aber nun ist Schluss mit lustig. Nach dem 0:3 beim TSV Dachau 65 brennt der Baum beim Bayernligisten.

Es war so etwas wie ein fußballerischer Offenbarungseid, den die Hallbergmooser in Dachau offenbarten: Mit dem 0:3 war die Elf noch sehr gut bedient, da platzte Trainer Matthias Strohmaier der Kragen. „Es fehlt an allem“, motzte der Coach und kritisierte, dass man selbst fußballerische Tugenden wie Einsatz, Kampf, Wille vermissen ließ – „und wir hatten einige Totalausfälle. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern bereits zwölf Uhr.“

Den Trainer ärgerte, dass man die offensichtlichen Probleme nicht einmal mit einer kompakten Defensive auszugleichen versuchte. In der Vergangenheit haben seine Mannschaften immer mit dieser defensiver Kompaktheit schwierige Phasen einigermaßen gut überstanden. So sprach Strohmaier nach dem unfassbar schlechten Auftritt Klartext: „Wir stehen jetzt genau da, wo wir hingehören. Und mit so einer Leistung kann man nur hoffen, dass eine andere Mannschaft noch schlechter ist und wir wieder Relegation spielen dürfen.“

Einige Spieler müssten nun begreifen, dass die gezeigte Qualität auf dem Platz nicht mit den eigenen Ansprüchen übereinstimme. Kommenden Donnerstag empfangen die Hallbergmooser mit dem FC Deisenhofen eine der besten Mannschaften der Liga. Und bis dahin wird Klartext geredet. „Jetzt muss es knallen“, sagt Strohmaier, „die Zeit der Ausreden ist vorbei.“

Der Coach betont, dass diese Ansage auch für die Etablierten im Team gelte. Allerdings haben die Hallbergmooser aktuell das Problem, wegen vieler Verletzungen kaum Alternativen für Rotationen in der Mannschaft zu haben.

Parallel sondiert der sportliche Leiter Anselm Küchle den Markt nach Spielern, die sofort weiter helfen könnten.

Mitleid hatte Strohmaier in Dachau lediglich mit Neuzugang Stephan Thee, der bei dieser schlechten Leistung nichts ausrichten konnte. „Für ihn war es ein undankbarer Start“, erklärt Strohmaier. Der Trainer hatte in den Tagen vor dem Spiel erfahren, dass sich der Ex-Profi in Garching nicht mehr sonderlich wohl fühlte und setzte dann über sein Netzwerk alle Hebel in Bewegung. „Ich habe als Trainer einen guten Ruf, und deshalb hat Stephan uns zugesagt“, macht Strohmaier deutlich. Und diesen Ruf will er sich nicht mit weiteren Auftritten wie in Dachau kaputt machen. (Nico Bauer)