VfB fährt mit Rückenwind zum Verfolgerduell

Fußball - Landesliga

von Nico Bauer schließen

Mit der Empfehlung von fünf Siegen aus sechs Partien fährt der VfB Hallbergmoos zu seinem ersten Topspiel 2019. Der Tabellenfünfte ist am Freitag (19.30 Uhr) beim Landesliga-Vierten TSV Grünwald zu Gast.

Hallbergmoos – Die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle haben sich bereits vom Mittelfeld abgesetzt – und das möchte der VfB nun untermauern. „Wir wollen den fünften Platz bestätigen“, sagt Coach Gedi Sugzda und betont, dass es in Duellen zwischen Tabellennachbarn keinen Favoriten gebe. Grünwald sei als Team sehr gut zusammengewachsen und habe gewiss mehr Qualität als die bisherigen Kontrahenten des VfB, die meist im hinteren Feld des Klassements angesiedelt waren. „Wir hatten zuletzt eine gute Performance“, sagt der Trainer, „aber in Grünwald müssen wir noch etwas zulegen.“

Auch wenn es sich um ein Verfolgerduell im Dunstkreis des zweiten Platzes handelt, will der Hallbergmooser Trainer nichts von etwaigen Aufstiegsdiskussionen wissen. Sugzda verweist hier vor allem auf den sechs Punkte entfernten FC Deisenhofen: „Die spielen eine gute Saison, dominieren alle Mannschaften – und wenn sie mal Punkte lassen, dann haben sie meistens Pech gehabt.“ Der Klub aus dem Münchner Süden holte zuletzt vier Zähler aus den beiden Spitzenspielen gegen Tabellenführer Wasserburg (3:1) und den Vierten Grünwald (1:1). Für Sugzda ist Deisenhofen kaum mehr einholbar: „Es muss viel passieren, dass die noch sechs Punkte abgeben.“ Der VfB schaue daher nur auf sich selbst.

Fakt ist: Sein Team hat mit dem 7:0-Schützenfest gegen Simbach sein Selbstvertrauen noch einmal gehörig gesteigert. Allen voran Fabian Diranko hat derzeit einen Lauf, nachdem der talentierte Stürmer in der Hinrunde eher dafür bekannt war, beste Chancen liegen zu lassen. 16 Tore haben die Hallberger in den sechs Spielen nach der Winterpause geschossen – und vier gehen auf das Konto Dirankos, der zudem noch ein paar Treffer vorbereitet hat.

„Die drei Tore gegen Simbach geben ihm einen Schub“, sagt Trainer Sugzda, betont aber, dass man die Entwicklung des Talents nicht stören dürfe. Dirankos Weg verlaufe in Wellen, und „es kann auch passieren, dass er jetzt drei Spiele nicht trifft“. Zehn Tore hat der 19-Jährige in dieser Saison erzielt und ist damit in der internen Torschützenliste nur noch vier Treffer von Ben Held entfernt. Sugzda erwartet nicht, dass der Youngster den Routinier einfach so überholen wird. „Denn Ben Held macht bestimmt noch einige Tore.“ Dem jungen Angreifer empfiehlt er, sich von Held, der den VfB im Sommer verlassen wird, noch viel abzuschauen. Von den Laufwegen bis zur Routine beim Abschluss könne man von diesem Ausnahmestürmer noch viel lernen. Beide im Paket können auch Top-Mannschaften wie Grünwald in Schwierigkeiten bringen.

Mögliche Aufstellung:

Kozel – M. Schrödl, Hammerl, Lex – Edlböck, Kostorz, Neudecker (Willberger), Ball, Giglberger – Diranko, Held.