„Harte Lektion“ für die Zebras-Mädels: TSV Eching unterliegt Altötting

„Die Mädels wissen selbst, woran es gelegen hat.“ TSV-Trainer Jan Strehlow konnte nicht zufrieden sein. © Michalek

Die BOL-Fußballerinnen des TSV Eching haben ohne etatmäßige Torhüterin in Altötting mit 0:3 verloren und müssen weiter um den Klassenerhalt zittern.

Eching – Die eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnten die Fußballerinnen des TSV Eching: Beim TV 1864 Altötting unterlagen sie trotz guter Spielanlage mit 0:3 (0:2). Dennoch ist im Kampf um den Klassenerhalt in der BOL noch nichts verloren.

Nach der personell bedingten Absage am vorangegangenen Spieltag war man beim TSV froh, endlich wieder auf dem Rasen zu stehen. Für die Echinger Damen gab es allerdings gleich zu Beginn einen herben Rückschlag: Nach einem groben Fehlpass im Spielaufbau netzte Sandra Urich aus zirka 30 Metern zum 1:0 ein (2.). Auch wenn die Zebras-Mädels in der Folgezeit spielerisch stark auftraten, fehlte es letztlich einfach am nötigen Kampfgeist. Nach einer Ecke machte erneut Urich per Kopfball das 2:0 (31.). „Wir haben zu wenig ergebnisorientiert gespielt“, kritisierte TSV-Trainer Jan Strehlow, dessen Team auch in dieser Partie ohne gelernte Torhüterin auskommen musste. Stürmerin Viktoria Schmidt stand zwischen den Pfosten, sie traf bei den Treffern allerdings keine Schuld.

Coach fordert „Powerplay und eine härtere Gangart“

Auch in der zweiten Hälfte agierte der TV Altötting vor allem mit langen Bällen auf Topstürmerin Urich. Nach einem erneuten Fehler im Spielaufbau legte Altötting vor der Echinger Torfrau quer, Urich erzielte ihren dritten Treffer (57.). Das 3:0 war letztlich auch der Endstand.

„Das war heute eine harte Lektion für uns“, sagte Strehlow. „Aber die Mädels wissen selbst, woran es gelegen hat.“ Beim kommenden Auswärtsspiel am Samstag (16 Uhr) in Traunstein fordert der Coach „Powerplay und eine härtere Gangart“. Denn es müsse der Anspruch des TSV sein, dort Zählbares mitzunehmen.

Spielstatistik

TV 1864 Altötting – TSV Eching 3:0 (2:0)

Aufstellung: Schmidt – Koroma (46. Heckmair), Grund, Mezger – A. Mederl (46. Walter), Tsanaka (46. Hoxha), Schwentner, Beer, S. Mederl – Theis, Freundorfer (46. Aberl).

Tore: 1:0 Urich (2.), 2:0 Urich (31.), 3:0 Urich (57.).

Schiedsrichter: Rainer Seibert (TV Kraiburg).

Zuschauer: 40.

