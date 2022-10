Harter Brocken für die SEF - Freising sucht vor dem Spiel gegen Ampfing die fehlende Konstanz

Freising hofft gegen Ampfing auf die Überraschung © Christian Riedel

Die Eintracht aus Freising trifft mit dem TSV Ampfing auf ein wahres Schwergewicht. Viel zu verlieren hat die Mannschaft von Trainer Bittner nicht.

Freising – Es klingt ein wenig abgedroschen. Aber ginge es nach den Wochentagen Montag bis Freitag, dürfte bei den Fußballern des SE Freising in der Landesliga Südost aktuell nichts schiefgehen. Die Trainingsweltmeister vom Roider-Jackl-Weg üben aktuell richtig stark, „da zeigen wir eine Menge Selbstvertrauen“, sagt Coach Florian Bittner.

Im Pflichtspielbetrieb hingegen schlagen sich die Gelb-Schwarzen derzeit oft selbst. Sie sind in jenen Begegnungen nicht unbedingt unterlegen, aber häufig das Team, das am Ende mindestens einen Fehler mehr gemacht hat. Ärgerlich: „Wenn es immer die gleichen Fehler wären, die uns unterlaufen, wär’s gut“, meint Spielertrainer Bittner. „Denn dann könnten wir auch daran arbeiten.“ So aber patzen die Lerchenfelder immer an einer anderen Stelle, mal sind es individuelle Schnitzer, mal Patzer in der Rückwärtsbewegung. „Uns passiert pro Spiel ein saudummer Blödsinn“, so Bittner weiter.

Fakt ist: Der Knoten muss in der Savoyer Au wieder platzen – so, wie es heuer bereits einmal passiert ist. Nach drei Niederlagen zum Auftakt gewann der SEF zwischenzeitlich fünf Spiele in Folge, was ein Beleg dafür ist, welches Potenzial in der Truppe steckt. „Diese Konstante brauchen wir wieder“, fordert Bittner.

Ob da die Partie am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Ampfing die Richtige ist, steht in den Sternen. Derzeit rangieren die Inntaler – punktgleich mit Bruckmühl – ganz oben im Tableau, haben vielleicht sich selbst, aber vor allem die versammelte Konkurrenz überrascht. „Wenn wir nicht eine Top-Leistung abrufen, können wir böse unter die Räder geraten“, warnt Bittner.

Andererseits: Viel zu verlieren haben Kapitän Florian Schmuckermeier und die Seinen nicht und können gegen das aktuell vielleicht konstanteste Team der Liga befreit aufspielen. Noch dazu haben sich die Ampfinger im Sommer gut verstärkt. „Das ist eine kämpferisch und auch spielerisch starke Mannschaft“, betont Bittner. Spielerisch können die Lerchenfelder auch vieles lösen, nun müssen aber auch der Einsatz und die Konstanz stimmen.

In Sachen Startelf will der Trainer nichts verraten. Zweimal liefen die Freisinger zuletzt mit der gleichen Formation auf, eine gewisse Rotation könnte für neue Impulse sorgen. Die Personaldecke ist allerdings weiterhin dünn. Vitus Kirchberger verabschiedete sich wieder mit Kniebeschwerden, Daniel Müller droht ebenfalls auszufallen. Vor allem in der Offensive würde dem SE Freising frischer Wind sicher guttun. (Matthias Spanrad)

Mögliche Aufstellung:

SEF: Trost – Löw, Mayr, Schmid, Müller (Kleidorfer) – Bittner,

Fischer, F. Schmuckermeier,

Magat – Tiric – Hones.