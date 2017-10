Heiss: "Die Mannschaft hat kämpferisch alles rausgehauen"

Palzing holt einen Punkt gegen Taufkirchen

Zufrieden mit dem Punkt war Abteilungsleiter Dominik Heiss. „Aufgrund der guten zweiten Halbzeit hätten wir sogar den Sieg verdient gehabt, die Mannschaft hat kämpferisch alles rausgehauen.“

Thomas Brandmaier hatte in der 37. Minute die Taufkirchner Führung (Ibrahim Krraki, 27.) egalisiert. In der Schlussphase waren die Palzinger nach Gelb-Rot für Thomas Hamburger sogar noch einen Mann mehr auf dem Feld. „Doch da kam der letzte Pass nicht an,“ so Heiss.

SV Ampertal Palzing – BSG Taufkirchen 1:1 SV Ampertal Palzing : Bullock, Brandmaier, Reinbacher, Wirth, Redl, Radlmaier, Kaindl, Stephan, Held, Radlmaier, Weinbacher - Trainer: SummererBSG Taufkirchen: Schlerf, Hamburger, Hahn (84. Gebhard), Götzberger, Winhart, Heilmeier, Schediwy, Jakob, Krraki, Huber, Papantoniou - Trainer: GrüllTore: 0:1 Krraki (27.), 1:1 Brandmaier (37.)Gelb-Rot: Hamburger (82./BSG Taufkirchen/)

