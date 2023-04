Kreisklasse 3: Hörgertshausen distanziert den Lokalrivalen – SCK schlägt den Primus

Von: Nico Bauer

Alle abklatschen bitte: Der SV Marzling bejubelt einen Treffer im Auswärtsspiel bei der SpVgg Zolling. © gleixner

Der SC Kirchdorf macht das Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz in der Kreisklasse 3 wieder spannender.

Freising – Der Dritte SC Kirchdorf wahrte seine Außenseiterchancen im Aufstiegsrennen durch ein 3:1 gegen Tabellenführer Vötting. Und der zweitplatzierte FC Moosburg muss weiter auf den Ersten und den Dritten schauen.

SC Kirchdorf – SV Vötting 3:1 (1:0). „Wir wollen weiter von Woche zu Woche unsere Gegner ärgern“, sagt der Kirchdorfer Trainer Andreas Apold nicht ohne Stolz. Im Fall des Tabellenführers SV Vötting hat das ziemlich gut geklappt. Allerdings lieferten sich beide Topteams eine Schlacht mit offenem Visier –es gab hüben wie drüben Chancen. In der ersten Halbzeit war Daniel Schuhmann erst tragischer Held mit einem verschossenen Elfmeter und dann gefeierter Torschütze nach seinem Fernschuss zur Führung (38.). Nach der Pause erhöhte erst Samuel Nierhaus auf 2:0 (53.), und drei Minuten später flog der Vöttinger Daniel Hesse mit Glatt-Rot wegen groben Foulspiels vom Platz. Damit war der Tabellenführer aber noch nicht besiegt, weil Adrian Berlinghoff fünf Minuten nach seiner Einwechslung den Anschlusstreffer besorgte (69.). Wieder nur drei Minuten später machte Yusuf Tiryaki mit dem 3:1 (72.) jedoch den Sack zu – unter dem Strich geht das angesichts der starken Leistung der Kirchdorfer so auch in Ordnung. Mit fünf Punkten Rückstand zu Relegationsplatz zwei hat man sich die Chancen auf das große Saisonfinale erhalten.

FC Moosburg – TSV Eching II 2:0 (0:0). Der Tabellenzweite hat seine Hausaufgaben gemacht und den Rückstand auf Primus Vötting verringert. Der Pflichtsieg gegen den abgeschlagenen Letzten Eching II war aber ein hartes Stück Arbeit. Die Gäste spielten gut mit in einer ausgeglichenen ersten Hälfte, nach der es auch 2:2 hätte stehen können. Für Moosburg war das 0:0 etwas glücklich, weil die Echinger auch noch einen Elfmeter vergaben. Nach dem Seitenwechsel hatten die Moosburger das Spiel allerdings besser im Griff und kamen nach offensiven Umstellungen dann auch durch die Tore von Timon Alar (59.) und Adrian Loncar (75.) zu dem letztlich verdienten Sieg.

SpVgg Zolling – SV Marzling 1:3 (0:1). Die Gäste aus Marzling haben wieder einen Riesenschritt weg von der Abstiegszone gemacht – und das völlig zurecht. Die Gäste agierten diszipliniert, gewannen mehr Zweikämpfe, hatten mehr Ballbesitz und waren effizient vor dem gegnerischen Tor. Marzling machte alles richtig und Zolling hatte von allem ein bisschen zu wenig. Allerdings war der Führungstreffer durch Tobias Duffner (45.) in der Entstehung überraschend, weil Marzling nach einer abgewehrten Ecke einen Konter lief. Thomas Mäuer (59.) und noch einmal Duffner (79.) machten den Sack für starke Marzlinger zu, bevor sich Zolling bei einer Schlussoffensive zumindest noch den Ehrentreffer von Andreas Kreitmeier (84.) verdiente.

FVgg Gammelsdorf – SV Hörgertshausen 1:3 (0:1). Der Klassiker im östlichen Landkreis war diesmal auch Abstiegskampf pur – mit einem eindeutigen Sieger. In allen Belangen waren die Gäste aus Hörgertshausen besser und machten einen großen Schritt weg von der Relegationszone. Der SVH lieferte einen starken Auftritt ab mit einer kompakten Defensive und Effizienz im Spiel nach vorne – so gewinnt man Derbys eben. Auf der anderen Seite war der Gammelsdorfer Trainer Tobias Weinzierl ziemlich enttäuscht von seiner Mannschaft. Nach der Pause hatte man erst eine Großchance zum Ausgleich nach dem frühen 0:1 durch den Hörgertshausener Spielertrainer Sebastian Liegert (8.). Als dann Anton Böhnle wegen groben Foulspiels auch noch mit Rot vom Platz musste (58.), hatten die Gammelsdorfer wieder Hoffnung, in Überzahl die Fußballverhältnisse in der Region geraderücken zu können. Doch es folgte eine schwache halbe Stunde, denn Hörgertshausen war auch mit einem Mann weniger der Chef im Ring. Julian Radlmaier (62.) und Kilian Oberprieler (74.) erhöhten auf 0:3, bevor Niklas Hölzl wenigsten den Anschlusstreffer machte (90.+2).

TSV Paunzhausen – TSV Nandlstadt 2:2 (1:1). Die beiden Mannschaften lieferten sich ein rassiges Duell, in dem das 0:1 von Simon Prummer (8.) ebenso glücklich zustandegekommen war wie das 2:1 durch Christoph Andre (63.). Dazwischen zeigte Paunzhausens Spielertrainer Alexander Sulzberger beim Ausgleich (30.), dass er das Kopfballspiel noch lange nicht verlernt hat. Später ärgerte sich Sulzberger über zwei im Abstiegskampf verlorene Punkte, „weil nach dem 2:1 das Momentum auf unserer Seite war“. Paunzhausen stand defensiv ordentlich und kassierte ein bisschen aus dem Nichts das 2:2 durch Tobias Betz (77.).

SpVgg Mauern – SC Freising 2:1 (1:0). Für die SpVgg Mauern sind das drei Punkte mit goldenem Glanz. Schließlich schob man sich am Nachbarn aus Gammelsdorf vorbei und steht somit wieder vor den Relegationsplätzen. Mit 20 Punkten sind Mauern und der SC Freising nun gleichauf. Die Hausherren gingen früh in Führung durch einen clever von Sascha Dörner abgefälschten Schuss (6.). Nach der Pause wurde es dann 60 Sekunden turbulent, als erst Allan Lopez Maldonado mit einem Elfmeter den Ausgleich besorgte (53.) und im direkten Gegenzug Mete Kapcak Mauern erneut in Führung brachte (54.). Und das in einer Partie, für die der Begriff Sechs-Punkte-Spiel erfunden wurde. Mauern feierte einen letztlich verdienten Sieg in einem hitzigen Spiel mit knackigen Fouls und satten elf Minuten Nachspielzeit.