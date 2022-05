Hohenkammerer Feierbiester: SVH-Meisterteam lässt es nach einer grandiosen Runde richtig krachen

Von: Nico Bauer

Meister der B-Klasse 4: Mit einem Feiermarathon beendeten die Fußballer des SV Hohenkammer eine in jeder Hinsicht starke Saison. © Nico Bauer

Ciao, B-Klasse! Die Fußballer des SV Hohenkammer steigen als Meister in die A-Klasse auf. So haben die Kicker ihren Erfolg am Sonntag gefeiert.

Hohenkammer – Die Anreise war kurz, aber eines Meisters würdig. Zum letzten Spiel auf ihrer Abschiedstournee in der B-Klasse 4 beim TSV Paunzhausen II rückten die Fußballer des SV Hohenkammer mit einem Reisebus an. Nach der Rückfahrt von der wenige Kilometer entfernten Spielstätte von Paunzhausen über Allershausen zurück nach Hause ging die dritte Party der Meister so richtig ab.

Die Fußballer wurden von der Blasmusik bei einem kleinen Festumzug zum Hohenkammerer Sportheim gespielt – und dort fassten Clubchef Alfred Kopp und Bürgermeister Mario Berti in Worte, wie stolz sie auf die SVH-Kicker sind. Berti hatte dann auch einen Konter auf die Forderung der Meistermannschaft parat, dass der Rathauschef doch ein Lied singen möge: „Das wollt ihr nicht hören.“

Bierdusche vor dem Meisterbus: Nach dem letzten Saisonspiel beim TSV Paunzhausen II, das der SVH mit 4:1 gewann, blieb kein Kicker mehr trocken. © Nico Bauer

„Tobi Stöger ist ein Fußballgott“

Also trällerten die Spieler ihren neuen Hit „Tobi Stöger ist ein Fußballgott“. Der Titel ist die emotionale Beigabe für den 30 Jahre jungen Meistertrainer, der seit 13 Jahren in Hohenkammer Fußball spielt und ein Gesicht des Aufstiegs ist. Er sieht den Zusammenhalt im Verein als den Schlüssel zum Erfolg. Die Fußballer kommen alle aus der Ortschaft und bildeten zusammen mit dem Betreuerteam eine eingeschworene Gemeinschaft. „Ab der Winterpause wollten wir es unbedingt“, sagt Stöger.

Festumzug: Begleitet von der Blaskapelle zogen die Hohenkammerer Fußballer durch die Ortschaft. © Nico Bauer

Mit 49 Punkten aus 20 Partien hat der SV Hohenkammer am Ende das Rennen gemacht, aktuell 13 Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz drei und konnte in der Reihe Aufstieg, Meisterschaft und Saisonende dreimal kräftig feiern. Mit 16 Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen hat sich das Team, das am kommenden Wochenende spielfrei ist, nun aus der B-Klasse 4 verabschiedet. Auch von den beiden Niederlagen gegen den Zweiten SV Kranzberg II hat sich die Mannschaft nicht aus der Bahn werfen lassen. Für den Fall, dass auch die SVK-Zweite aufsteigt, bestünde eine Liga höher die Chance zur Revanche.

Obermaier: „Das ist ein richtig geiler Haufen“

Der 33-jährige Maximilian Obermaier spielt bereits sein ganzes Leben beim SV Hohenkammer und hat vieles mitgemacht, unter anderem den Aufstieg 2011 in die Kreisklasse und ein Jahr darauf den Abstieg. „Damals hatten wir viele Auswärtige“, sagt Obermaier und betont, dass dieses Meisterteam 2022 etwas ganz Besonderes ist. „Das ist ein richtig geiler Haufen“, sagt Obermaier.

Nun wollen sich die Hohenkammerer erst einmal in der A-Klasse etablieren, der Verein hofft auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Mittelfristig gibt es aber durchaus den Traum, noch einmal die Kreisklasse anzugreifen. Maximilian Obermaier würde zu gerne noch einmal Kreisklasse spielen, betont aber, dass sich die junge Truppe dann bei der nächsten Entwicklungsstufe beeilen muss: „Ich habe nicht mehr so viel Zeit als aktiver Spieler.“

