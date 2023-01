HSG II schiebt Palzing die Favoritenrolle im Bezirksligaderby zu

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Zu Hause eine Macht: Seitdem Trainer Lutz-Steffen Schmidt 2020 im Ampertal übernommen hatte, konnte niemand den SVA in heimischer Halle bezwingen. © lehmann

Der SVA Palzing und die HSG Freising-Neufahrn II liegen in der Bezirksliga tabellarisch nah beieinander. Dennoch sieht die HSG-Trainerin den SVA favorisiert.

Palzing/Freising – Beim Blick auf die Tabelle könnte man vor dem Handballderby zwischen dem SVA Palzing und der HSG Freising-Neufahrn II (Samstag, 19 Uhr, Dreifachturnhalle Zolling) von einem Duell auf Augenhöhe ausgehen. Die Ampertalerinnen stehen mit 11:5 Zählern auf Rang zwei der Bezirksliga, die HSG-Reserve folgt mit einer Bilanz von 9:5 nur knapp dahinter.

HSG-Trainerin Schuhbauer warnt vor dem Palzinger Rückraum

Für Gästetrainerin Manuela Schuhbauer ist die Favoritenfrage dennoch geklärt: „Alles andere als ein Palzinger Sieg wäre eine Riesenüberraschung.“ Ihre Truppe starte mit einer absoluten Notbesetzung: Die starke A-Jugend muss komplett bei der ebenfalls am Samstag aktiven Ersten Mannschaft ran. Neben weiteren verletzungsbedingten Ausfällen meldete sich mit Cara Bittner zuletzt eine Leistungsträgerin krank vom Training ab. Ihr Einsatz ist mehr als fraglich, und Schuhbauer betont: „Wir wollten eigentlich gut reinkommen ins neue Jahr. Gegen Palzing wird das aber sehr schwer.“ Ihre Frauen müssen in der Abwehr so kompakt wie nur möglich stehen: „Wenn beim SVA der Rückraum um Christina Schredl oder Claudia Hilpert ins Rollen kommt, dann könnte es übel werden.“

In den Trainingseinheiten stellte sie zudem die eigenen Torwürfe in den Vordergrund: „Das Treffen des gegnerischen Kastens haben wir nicht gerade erfunden, da herrscht deutlich Luft nach oben.“ Derzeit steht die HSG 2 auf dem dritten Rang der eng zusammenliegenden Tabelle. Ganz nach oben werde es sicher nicht reichen. „Unter den ersten Fünf wollen wir aber schon landen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SVA-Trainer Schmidt will seine tadellose Heimbilanz behalten

Die Ambitionen des SVA sind da schon etwas höher und Ausrutscher sind daher nicht erlaubt. Coach Lutz-Steffen Schmidt nimmt die Favoritenrolle fürs Derby daher gerne an, zumal er seine Heimquote verteidigen will: „Seitdem ich 2020 bei Palzing begonnen hatte, siegten wir in allen Partien zu Hause. Das soll auch so bleiben.“ Aber auch bei den Gastgeberinnen gibt es Personalprobleme, wenngleich nicht im selben Ausmaß wie bei der HSG II. Torfrau Sandra Huber fehlt im Landkreisderby, dafür kehrt Kreisläuferin Daniela Huber in den Kader zurück. Das starke Rückraumtrio um Christina Schredl, Claudia Hilpert und Sandra Redl sei etwas angeschlagen, berichtet Schmidt: „Vor allem bei Schredl gibt es noch ein kleines Fragezeichen, ob es für einen Einsatz reicht.“

Im Hinspiel gab Palzing in den letzten Minuten noch eine Drei-Tore-Führung aus der Hand, das soll sich nicht wiederholen: „Die Frauen waren damals sehr frustriert und sind jetzt umso motivierter.“ Vor allem auf die offensive HSG-Deckung über die Außenpositionen müssten sich seine Frauen einstellen. „Außerdem müssen wir stärker in den Eins-gegen-Eins-Situationen agieren.“ Selbstbewusst, aber nicht überheblich auftreten und voll aufs Tempo drücken – so lautet die SVA-Devise im Landkreisderby. Dabei dürfen die Gastgeberinnen sicherlich wieder auf lautstarke Unterstützung der Zuschauer bauen. VON BERND HEINZINGER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.