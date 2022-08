Im Abschluss zu harmlos

Von Moritz Stalter schließen

Bezirksliga: Der BC Attaching nutzt seine Chancen nicht und verliert 0:1 gegen den FC Aschheim.

Freising – Nun hat es die Bezirksliga-Kicker vom BC Attaching auch zu Hause erwischt. Der Aufsteiger kassierte im Heimspiel gegen den FC Aschheim eine knappe und laut Trainer Enes Mehmedovic „unnötige“ 0:1-Niederlage. „Leider hat es nicht gereicht. Mit unserer Leistung können wir zufrieden, mit der Chancenverwertung nicht“, so der BCA-Coach weiter.

Mit dem Aufsteiger aus Attaching und dem Ligenwechsler FC Aschheim (von der Bezirksliga Ost ging es in die Nord-Gruppe) trafen zwei der defensivstärksten Teams der ersten drei Spieltage aufeinander. In der Offensive könnten sich beide noch steigern. Ein Torfestival wäre also eine große Überraschung gewesen. Das gab es auch nicht, obwohl ein paar Tore mehr schon möglich gewesen wären. Dann, wenn die Attachinger im Abschluss glücklicher agiert hätten. Didier Nguelefack hatte zwei gute Chancen der Heimelf im ersten Durchgang. Außerdem verpasste der in die Startelf rotierte Stephan Fürst die Führung für den BCA. Auf der Gegenseite hatte Torhüter Hans Gamperl zunächst wenig zu tun.

Elfmeter bringt die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an Gamperls ruhigem Nachmittag. Dennoch musste der Kapitän in der 51. Minute den Ball aus seinem Kasten fischen, nachdem Maximilian Finke einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelt hatte. Viel mehr ließen die Attachinger nicht zu. „Es ist toll, wie wir verteidigen. Vorne kommt aber zu wenig, obwohl wir es gut machen“, so Mehmedovic. Und weiter: „Wenn du aber die Chancen nicht nutzt, ist das auch ein Stück weit Unvermögen. Wir treffen zu oft die falschen Entscheidungen.“

Attaching versuchte zwar viel, der Ausgleich sollte dem Aufsteiger aber nicht mehr gelingen. Nach dem 1:2 unter der Woche in Kammerberg musste sich der BCA zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben. „Wir belohnen uns nicht. Für mich als Trainer ist trotzdem wichtig zu sehen, dass wir mithalten können“, sagte Mehmedovic. Die beste Defensive der Liga stellt nun der Gegner. Aschheim hat nur zwei Gegentore kassiert. Knapp dahinter Attaching mit drei Gegentoren, doch der BCA muss seine Abschlussschwäche in den Griff bekommen.