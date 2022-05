Im Endspurt eine Macht

Attaching/Gammelsdorf – Noch vor drei Wochen sah die Welt ganz anders aus: Am 23. Spieltag am 1. Mai musste der TSV Paunzhausen eine Last-Minute-Niederlage gegen Spitzenreiter Unterbruck einstecken und schien wie ein sicherer Relegationsteilnehmer. Sechs Punkte trennten den TSV vom rettenden Ufer, an dem unter anderem der BC Attaching II fest im Sattel saß. Nach dem letzten Spieltag ist diese Ausgangssituation auf den Kopf gestellt. Der TSV Paunzhausen siegte im Fernduell gegen Attaching und hat in den letzten drei Partien acht Punkte aufgeholt.

FVgg Gammelsdorf - TSV Paunzhausen 3:5 (2:3). Alexander Sulzberger ist gerade dabei, den Paunzhausener Zusammenhalt zu loben, als ihn von hinten eine Bierdusche erwischt. „Heute wird abgerissen“, hatte er eine Minute vorher noch gesagt. Verständlich angesichts dessen, was sein Team zuvor erlebt hatte. Michael Hösl nutzte zwei Torwartfehler von Philipp Radlmair aus (15./30.). „Wir sind dieses Jahr immer wieder mit dem Rücken zur Wand gestanden und haben es immer wieder umgedreht.“ So auch gegen die FVgg: Tobias Mayr per Kopf (35.), Matthias Drexler nach einer Flanke (39.) und Stefan Fuchs per Distanzschuss (42.) drehten in nur kurzer Zeit noch vor dem Halbzeitpfiff die Partie. Mit einem von Reitmeier vollendeten Konter (52.) baute der TSV die Führung aus, bevor die Gäste eine kurze Schwächephase hatten und durch Michael Hösl den Anschluss kassierten (72.). Die Gammelsdorfer warfen nochmal alles nach vorne, sodass Christoph Andre (78.) schließlich einen Konter vollendete. Pure Ektase war die Reaktion: „Es ist der Wahnsinn heute. Alle alten Legenden sind heute da. Was uns auszeichnet, ist der Zusammenhalt.“ Sulzberger hätte wohl noch weiter geschwärmt, doch dann war er wohl nicht schnell genug für die Bierdusche.

BC Attaching II - SV Vötting 3:4 (0:1). Ebenso dramatisch verlief die Partie in Attaching, allerdings erst in der zweiten Hälfte. Lange Zeit fehlten die Höhepunkte, bis Daniel Hesse kurz vor der Pause einen umstrittenen Elfmeter verwandelte (45.). Nach der Pause aber kam der BCA zurück, drehte die Partie durch Tore von Pascal Paringer (47.) und nach einer schönen Kombination von Simon Emmersberger (67.). Mit diesem Ergebnis wäre der BCA gerettet gewesen, doch ein Eigentor von Patrick Sellmaier (76.) war der Knackpunkt. „Das hat uns das Genick gebrochen“, meinte Coach Jan Ziob. Jonas Sittenauer verwandelte einen Freistoß (82.), und Daniel Busch entschied die Partie (87.), bevor Nico Frake Attaching noch einmal heranbrachte (90.), wobei auch ein Punkt beim gleichzeitigen Paunzhausener Sieg nicht gereicht hätte. Enttäuschend für den BCA. Jan Ziob: „Wir hatten in den letzten Wochen drei Matchbälle, die wir alle nicht verwandelt haben. Dann ist man auch ein bisschen selber schuld.“ Trotzdem ist Ziob optimistisch: „Es ist wichtig, dass jeder Spieler daran glaubt, dass auch wir die Klasse halten können. Aber davon bin ich sowieso überzeugt. Wir haben dieses Jahr schon ganz andere Gegner besiegt.“