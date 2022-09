In der Bringschuld gegenüber den Fans

Von: Nico Bauer

Einheit und Kampf: Schlagworte, die der VfB heute Abend in Erlbach beherzigen muss, will er bei der auswärtsstärksten Mannschaft der Bayernliga Süd mithalten. © Christian Riedel / fotografie-ri

Bayernliga: Der VfB Hallbergmoos will sich über gesteigerten Einsatz endlich auch spielerisch verbessern.

Hallbergmoos – Matthias Strohmaier hat im Fußball schon vieles erlebt bis hin zu den heißblütigen Fans der Bayern Amateure. Aber die Rückendeckung der Hallbergmooser Anhängerschaft trotz teilweise unsäglich schwacher Leistungen beeindruckt ihn besonders. „Die Fans hier sind einzigartig“, sagt der Trainer. Vor dem extrem schweren Spiel beim SV Erlbach (Freitag, 19.30 Uhr) betont er, dass die Mannschaft nun eine Bringschuld habe.

Strohmaier hätte Verständnis für Unmut gehabt, weil der VfB für manche Gegner zuletzt mehr Opfer als Gegner war. Die Tribüne predigte das legendäre Motto von Oliver Kahn („weiter, immer weiter) hinunter auf den Platz – mit der Botschaft, dass alle in schweren Zeiten zusammenhalten müssen. „Mit 16 Neuzugängen kann man nicht sofort einen ähnlich starken Zusammenhalt wie in der letzten Saison haben“, sagt Strohmaier. Seinem Team hat er aber deutlich gemacht, dass Rennen und Kämpfen immer geht.

Mehr Wert auf Zweikämpfe

Unter der Woche wählte er Trainingsformen auf kleinen Spielfeldern, was viele Zweikämpfe unabdingbar macht. So wollte man die Intensität für das Spiel in Erlbach bekommen. Der Aufsteiger ist quasi eine Kopie des SV Kirchanschöring, der zuletzt in Hallbergmoos locker gewann. „Kirchanschöring ist seit eineinhalb Jahren eine Spitzenmannschaft, ohne dass man spielerisch brilliert“, sagt der Trainer. Das müsse ein Vorbild für den VfB sein, was mit begrenzten Mitteln möglich ist. Der SV Erlbach ist in der Heimtabelle die Nummer eins der Bayernliga mit drei Siegen, zwei Unentschieden und 9:1 Toren. Zuletzt zerlegte man den FC Ismaning mit 5:0 in alle Einzelteile und zeigte, was Gegnern passieren kann, wenn diese den Kampf nicht annehmen.

Die Kunst für den VfB wird sein, den Erlbachern das Spiel zu überlassen, ohne zu passiv zu werden. Versucht haben das schon andere Kellerkinder (Garching, Rosenheim), 90 Minuten geschafft hat es niemand in dem Hexenkessel mit stets mehr als 500 Zuschauern.

Personell sieht es wieder etwas besser aus. Fabi Diranko ist nach guten Trainingswochen ein Kandidat für die Startelf, während Tobias Krause und Carl Opitz bereits mit der Mannschaft trainieren. Beide könnten schon in Erlbach im Kader stehen.

Sorgenkind Abwehr

Unterdessen bleibt die Situation in der Abwehr prekär. Christoph Mömkes und Johannes Petschner befinden sich im Urlaub, und Spielertrainer Matthias Strohmaier muss nach seiner roten Karte noch ein weiteres Spiel zusehen. Unter diesen Voraussetzungen ist der VfB in Erlbach ganz krasser Außenseiter.

Bei seinen Ansprachen unter der Woche machte Strohmaier deutlich, dass bei einer etwaigen Niederlage entscheidend sei, alles zu geben und sich maximal zu wehren. Dabei denkt er an die eigenen Anhänger: „Unsere Fans sind wirklich einmalig. Aber irgendwann haben wir auch da den Kredit aufgebraucht.“

Aufstellung

Dinkel - Aiteniora, Thee, Kostorz, Mühlrath - Beetz, Breuer, Sieghart, Lucksch (Czech), Werner - Diranko.