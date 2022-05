In guter Ausgangsposition

Auf dem Weg in die nächste Runde: Der VfB bejubelt den Führungstreffer von Simon Werner. © Riedel

Relegation zur Bayernliga: VfB Hallbergmoos kann auch den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand in Regensburg verschmerzen.

Hallbergmoos – Die Ausgangsposition in der ersten von zwei Relegationsrunden zur Bayernliga ist gut und hätte noch viel besser sein können. Durch einen Freistoß in letzter Sekunde kassierte der VfB Hallbergmoos den 2:2 (1:0)-Ausgleich nach zweimaliger Führung beim SC Fortuna Regensburg. Grundsätzlich kann der Bayernligist vor dem Rückspiel am Samstag zu Hause mit dem Ergebnis aber gut leben.

Relegationsspiele sind oft aufregend, und es gesellen sich weitere Faktoren dazu. Der minimal kleine Platz des Landesliga-Zweiten in der Hauptstadt der Oberpfalz ist gewöhnungsbedürftig, die gefühlt auf den Seitenlinien stehenden Zuschauer gaben der Aufgabe schon eine besondere Note. VfB-Trainer Matthias Strohmaier sah sich in seiner Vorhersage, dass der Landesliga-Vizemeister eine starke Mannschaft zur Verfügung habe, nach Spielende bestätigt.

Trotz allem zeigte der VfB deutlich, wer auf dem Platz der Bayernligist ist. Bis auf eine kleine Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte man den offensivstarken Gegner gut im Griff, gewann konsequent die Zweikämpfe und ließ nicht viel zu. Die Pausenführung nach 45 Minuten mit wenigen Torszenen auf beiden Seiten war etwas glücklich, aber nicht unverdient. Nach einem weiten Einwurf sprang der Ball einmal zwischen allen im Strafraum auf, dann war die Fußspitze von Simon Werner schneller am Ball als der Torwart.

Direkt nach der Pause hatten die Regensburger ihre stärkste Phase und prüften zweimal den gewohnt starken Martin Dinkel. Die Platzherren hatten sich den Ausgleich verdient, als Moritz Mühlrath im eigenen Fünfer den Ball eigentlich unter Kontrolle hatte, Arlind Morina aber mit seinem Nachsetzen den VfB überraschte. Strohmaiers respektvolle Betitelung der Regensburger Angreifer („Kleine Zocker“) traf es ganz gut in der Szene. Allerdings verzockte sich dann der Landesligist mit seiner nicht immer sicheren Defensive und hätte fast alles verspielt.

Bei der neuerlichen Führung für Hallbergmoos faustete der Torwart den Ball im Getümmel zu kurz weg, die postwendend in den Strafraum zurückkommende Kugel köpfte Tobias Krause ins leere Tor. Kurz darauf hatte der VfB eine Art Matchball, als ein Trio in Überzahl einen Konter lief. Krause traf die Unterkante der Latte, verpasste das 3:1 nur um Zentimeter. In der Schlussphase sah Andi Kostorz Gelb-Rot, aber dennoch hielten die Hallbergmooser das 2:1 fest. Bis tief in der Nachspielzeit, als der Schiedsrichter einen Freistoß pfiff, der vielleicht auch etwas der hitzigen Stimmung im Stadion geschuldet war. Abseits des Geschehens gab es ein Gerangel mit Dennis Hammerl, den Freistoß zirkelte Tobias Zöllner in der 96. Minute über die Mauer. Gleichzeitig mit dem Treffer war auch Schluss. „Statt einer überragenden Ausgangssituation haben wir nun eine sehr gute“, sagte Trainer Matthias Strohmaier.

Dem vergebenen Konter zum 3:1 trauerte er nur kurz nach und machte deutlich, dass alles im grünen Bereich sei. In den vergangenen Wochen herrschte viel Betrieb im eigenen Stadion, oft stärkten mehrere hundert Fans der eigenen Mannschaft den Rücken. Auf ähnliche oder noch mehr Unterstützung hofft Strohmaier beim Rückspiel am Samstag (16 Uhr). Dabei hilft das Wissen, dass man schon mit einem niedrigen Unentschieden weiterkommt.