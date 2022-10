In hitziger Atmosphäre gezittert: BC Attaching bangt bis zur letzten Minute um den Sieg

Teilen

Beendete das große Zittern ganz zum Schluss: Didier Nguelefack, der von seinen Münchner Gegenspielern kaum vom Ball zu trennen war, erzielte in der Nachspielzeit per Elfmeter das 3:1 für seinen BCA. © Lehmann

Es war ein hitziges Duell, bei dem der BC Attaching bis zuletzt zittern musste. Der Trainer bekleckerte sich allerdings nicht mit Ruhm.

Attaching – Spannung pur in Attaching, dazu eine Entscheidung in der Nachspielzeit, mit der BCA-Trainer Enes Mehmedovic überhaupt nicht einverstanden war. Für seine „Kasperl“-Geste in Richtung des Unparteiischen sah er Rot. Seine Spieler bewahrten indes einen kühlen Kopf und besiegten den SVN München mit 3:1. Wichtige Erkenntnis: Der BCA kann in der Bezirksliga Nord auch punkten, wenn er nicht zu null spielt.

Bislang war es in dieser Saison so: Traf der Gegner, ging der BCA leer aus. Gegen Neuperlach schnauften die Attachinger daher nach zehn Minuten kräftig durch, als der Pfosten einen frühen Rückstand verhinderte. Trainer Mehmedovic erinnerte sich an den Überraschungscoup in Feldmoching (2:0) vor einer Woche: „Auch dort hatte der Gegner seine erste große Chance nicht genutzt. Und dann haben wir getroffen.“

Nach der Pause beginnt das große Zittern

So kam es auch dieses Mal. Domenic Hörmann brachte den Aufsteiger in der 13. Minute in Führung. Nach einer halben Stunde krönte Hörmann einen schönen Spielzug über Sebastian Aigner und Manuel Thalhammer mit dem 2:0 (32.). Weil Hans Gamperl im BCA-Tor bei den guten Chancen der Neuperlacher zur Stelle war, ging es mit 2:0 in die Halbzeit.

In der 53. Minute musste Gamperl aber nach einem Abschluss von Rudi Gerhartsreiter hinter sich greifen. Das große Zittern begann in hitziger Atmosphäre. Imo Ouro-Agouda kassierte eine Zeitstrafe (77.). Dennoch hatte der BCA die Chance auf die Vorentscheidung, doch Hörmann scheiterte per Elfmeter an SVN-Torhüter Samy Günaydin.

In der Nachspielzeit überschlagen sich die Ereignisse

In der Nachspielzeit erhielt Mehmedovic die Rote Karte. Wenig später sicherte Didier Nguelefack mit einem weiteren Elfmeter zum 3:1 den Sieg. „Wir haben unsere Feldmoching-Leistung bestätigt und belohnen uns endlich“, sagte Mehmedovic, der nach seiner Roten Karte das nächste Spiel nicht von der Bank verfolgen darf. „Ich war nicht einverstanden mit ein paar Entscheidungen. Aber da muss ich ruhiger bleiben.“ Seine Spieler haben es ihm vorgemacht.