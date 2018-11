Irre Schlussphase in Gammelsdorf: FVgg und Nandlstadt treffen kurz vor Schluss

Prieler-Doppelpack bleibt wirkungslos

Bei den Gammelsdorfer Fans müssen die Nerven so richtig strapaziert sein. Nach der ersten Hälfte dachten sicherlich schon einige über ein warmes Plätzchen zuhause nach: Nach 33 Minuten stand es nämlich bereits 0:2.

Johannes Gerlspeck (13.) und David Bley (33.) hatten die beruhigende Führung für die Gäste herausgeschossen. Die Hausherren ließen mehrere Chancen liegen.

Die letzten 20 Minuten der Partie hätten es dann aber in sich gehabt, sagte Gammelsdorfs Trainer Freddy Böhlert. Erst gelang Sebastian Huber (68.) der Anschlusstreffer, kurz darauf stellte Martin Kufer den alten Spielstand wieder her. Dieses 1:3 war aber so etwas wie die Initialzündung für die FVgg: Markus Prieler schmiss den Turbo an und netzte erst zum 2:3 (78.) ein, ehe er in der 89. Minute sogar noch für den Ausgleich sorgte. Der Jubel in Gammelsdorf war groß – aber er hielt nicht lange an: In der Nachspielzeit bekam die FVgg-Defensive einen hohen Ball nicht weg. Gerlspeck sagte artig Danke und wuchtete das Spielgerät volley zum 4:3 in die Maschen.





