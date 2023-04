A-Klasse 6: Istanbul und Langenbach schießen sich fürs Spitzenspiel warm

Von: Bernd Heinzinger

Setzte den Schlusspunkt hinter den Istanbul-Sieg: Erkal Üsküplü (r.), hier im Duell mit Haags Thomas Kain, erzielte in der 90. Minute das 4:1 für Moosburg. © Lehmann

Vor dem direkten Duell am kommenden Wochenende feierte das Spitzenduo SGT Istanbul Moosburg und SV Langenbach deutliche Siege. Durch einen wichtigen Dreier verschaffte sich der SC Oberhummel Luft im Kampf gegen den Abstieg.

BC Attaching II – TSV Moosburg 0:5 (0:3). Attachings Trainer Thomas Stampfl musste nach der Partie anerkennen: „Die Moosburger waren uns in allen Belangen überlegen.“ Der Genickbruch seien die beiden Gegentreffer gegen Ende der ersten Halbzeit gewesen.

Sein TSV-Kollege Hans Heim zeigte sich dementsprechend zufrieden: „Heute haben wir endlich auch einmal die Chancen genutzt, bei Alan Jaworski ist der Knoten geplatzt.“ Der Sieg sei auch in dieser Höhe absolut verdient gewesen, nachdem seine Männer im zweiten Durchgang weiter Druck gemacht hätten.

Tore: 0:1/0:2/0:4 Alan Jaworski (17./41./56.), 0:3 Mojtaba Mirzai (42.), 0:5 Benedikt Wagner (85.).

TSV Au II – SC Tegernbach 0:3 (0:2). Von der läuferischen Leistung seiner Kicker war TSV-Trainer Andreas Maier angetan. Bei den zwei Gegentoren in Hälfte eins habe die Abwehr aber alles andere als gut ausgesehen. „Und das dritte Tor haben wir durch einen Konter kassiert. Ansonsten waren wir spielerisch eigentlich auf Augenhöhe.“

Dem Schlusslicht fehle einfach ein Knipser. „Wir spielen uns die Chancen heraus, vermasseln aber immer den Abschluss.“ Nachdem Michael Baur im zweiten Abschnitt verletzungsbedingt runter musste, machten die Auer zu zehnt weiter – Auswechselmöglichkeiten gab es keine. Der Coach lobte: „Trotzdem haben wir sehr gut weitergekämpft. An der Einstellung lag es nicht.“

Tore: 0:1/0:3 Benedikt Forstner (8./48.), 0:2 Raphael Summerer (30.).

VfR Haag – SGT Istanbul Moosburg 1:4 (1:2). Von einer zwar verdienten, aber zu hoch ausgefallenen Niederlage sprach VfR-Trainer Volker Lippcke: „Wir haben unglückliche Tore kassiert, und vorne fehlte uns ein bisschen das Spielglück.“ Nach der Sperre des Hauptplatzes musste man auf dem Trainingsplatz ran, der einem Acker glich. „Da taten sich beide Teams schwer. Die Moosburger haben es letztlich besser gelöst“, berichtet Coach Lippcke.

Tore: 1:0 Sebastian Elephand (1.), 1:1 Mahmut Yarac (23.), 1:2 Nick Günaydin (30.), 1:3 Emrah Kirkulak (64.), 1:4 Erkal Üsküplü (90.).

SC Oberhummel – SV Geroldshausen 3:2 (1:1). Es sei ein brutal wichtiger Sieg gewesen, betonte SCO-Trainer Anton Hirschfeld. Damit vergrößerte sich der Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz auf acht Zähler – „das sorgt für Ruhe“. Die drei Punkte seien jedoch etwas glücklich gewesen: „Die Gäste waren im zweiten Abschnitt schon besser“, erklärte Hirschfeld.

Seine Elf beschränkte sich aufs Verteidigen und Kontern – und kurz vor Schluss klappte es mit dem umjubelten 3:2-Siegtor. Hirschfeld traf selbst und sagte hinterher lachend: „Auch wenn ich es nie zugeben würde, zumindest abseitsverdächtig war es schon.“

Tore: 1:0/2:1 Tobias Maier (5./65.), 1:1 Michael Schrag (17.), 2:2 Maximilian Huber (71./FE), 3:2 Anton Hirschfeld (89.).

SV Oberhaindlfing – SpVgg Attenkirchen 2:2 (1:1). Vor allem aufgrund eines Chancenplus in der ersten Halbzeit wäre mehr drin gewesen, meinte Oberhaindlfings Trainer Stephan Lechner. Zumal das Gegentor auch noch aus einem Abwehrfehler resultierte. In Spielhälfte zwei wollten beide Teams den Derbyerfolg, mit der kämpferischen Vorstellung seiner Fußballer zeigte sich Lechner deshalb zufrieden: „Der Abschluss passte halt nicht. Aber wir können mit dem Punkt leben, vor allem weil die Einstellung heute bei allen gestimmt hat.“



Tore: 1:0 Gianluca Straube (30.), 1:1 Jakob Linseisen (31.), 2:1 Fabian Dürr (47./ET), 2:2 Robert Nieder (49.).

SV Langenbach – SVA Palzing II 4:0 (2:0). Die Langenbacher Kicker hatten das Geschehen von der ersten Minute an im Griff. SVL-Trainer Frank Vanselow erklärte: „Die Palzinger haben im gesamten Spiel nur einmal auf unser Tor geschossen. Wir standen in der Defensive sehr stark.“ Nach vorne klappte es ebenfalls bestens, das erste Tor fiel durch einen sehenswerten Schuss aus 18 Metern. „Anschließend haben wir weiter Druck gemacht und auch in der Höhe absolut verdient gewonnen“, lobte der Trainer.

„Vor allem die Art und Weise, wie dieser Sieg zustande gekommen ist, sorgt nach der Niederlage gegen Haag für Selbstvertrauen.“ Das könnte vor dem Duell mit Istanbul Gold wert sein.

Tore: 1:0 Fabian Riedl (14.), 2:0 Max Zwinzscher (23.), 3:0 Hannes Kain (66.), 4:0 Julian Hauner (81.).