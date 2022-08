Jahreshauptversammlung beim TSV Nandlstadt: „Wir haben sicher einiges richtig gemacht“

Die neue Führung des TSV Nandlstadt bilden (vorne v. l.) Schatzmeisterin Elfriede Hofmaier, Vorsitzender Andreas Steininger, Schriftführerin Sabine Pichler sowie (hinten v. l.) zweiter Kassier Erich Schinagl, dritter Vorsitzender Manfred Hofmaier und der stellvertretende Vorsitzende Andreas Irl. © Hellerbrand

Der TSV Nandlstadt blickt bei seiner Jahreshauptversammlung auf die Corona-Jahre zurück. Zudem gab es Neuwahlen des Vorstands und Berichte der Abteilungen.

Nandlstadt – Beim TSV Nandlstadt herrscht Kontinuität – das zeigten die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung auf. So wurden der Vorsitzende Andreas Steininger, sein Stellvertreter Andreas Irl, Schatzmeisterin Elfriede Hofmaier und Schriftführerin Sabine Pichler von den 41 anwesenden Mitgliedern fast einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Einzig beim dritten Vorsitzenden gab es eine Änderung. Denn nachdem Jürgen Pichler nicht mehr angetreten war, sprang Manfred Hofmaier in die Bresche, der einstimmig das Vertrauen erhielt. Da Hofmaier jedoch bis dato das Amt des zweiten Schatzmeisters bekleidet hatte, musste dieser Posten neu vergeben werden. Hier standen mit Fußball-Jugendleiter Erich Schinagl und Wolfgang Urban gleich zwei Kandidaten parat, weshalb eine Stichwahl nötig war. Wahlleiter Sebastian Löffler hatte im ersten Anlauf noch versucht, die Zustimmung zum jeweiligen Bewerber offen durchzuführen. Da beim Durchzählen der gehobenen Hände fünf fehlten, entschloss man sich dann wiederum zu einer geheimen Wahl. Hier votierten 31 von 41 Mitgliedern für Schinagl und acht für Urban bei zwei Enthaltungen. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

TSV Nandlstadt: Abteilungsleiter in ihren Ämtern bestätigt

Weitaus schwieriger als diese Prozedur waren hingegen die beiden vergangenen Corona-Jahre für den TSV Nandlstadt, der aktuell 1090 Mitglieder, davon 570 unter 18 Jahren, zählt. Aus allen Abteilungen kamen Klagen hinsichtlich der Aktivitäten, die aufgrund der Pandemie gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Am meisten Verdruss herrschte bei den Tischtennisspielern, die wegen eines fehlenden Abteilungsleiters seit einiger Zeit komplett führungslos agieren. Bei den anderen Abteilungen fanden inzwischen bereits Neuwahlen statt. Reine Formsache war die Bestätigung der jeweiligen Spartenchefs bei der Jahreshauptversammlung, nämlich Christine Thaller und Barbara Altmann von den Turnern, Steffen Beckert von den Ski- und Bergfreunden, Gottfried Altmann von den Stockschützen und für die Fußballer Sebastian Löffler als Abteilungsleiter, Jonathan Stampfer als sein Stellvertreter und Erich Schinagl in der Funktion des Jugendleiters.

Für die 606 Mitglieder starke Turn-Abteilung, davon 233 unter 18 Jahren, vermeldete Christine Thaller, dass es nach der Pandemie nun wieder aufwärts gehe. Steigende Zahlen beim Kinderturnen seien zu verzeichnen, besonders das Kindergartenturnen von Loretta Bareuther und Doris Tafelmaier sei sehr beliebt. Dort gäbe es inzwischen sogar eine Warteliste .

Als Organisator des Hopfenfestlaufs animierte Steffen Beckert von den Ski- und Bergfreunden alle Mitglieder zur Teilnahme. Die Stockschützen waren laut Sebastian Altmann während der Pandemie als Baumeister aktiv: Weg mit dem Holzunterstand, her mit einem Bürocontainer zum Unterstellen des Inventars.

TSV Nandlstadt: Positive Zahlen im vergangenen Jahr

Auch dank acht Zugängen aus der A-Jugend seien die Fußballherren aktuell gut aufgestellt, so Sebastian Löffler. Jedoch warnte Erich Schinagl vor einer Durststrecke im Jugendbereich. Denn bei der gemeinsamen A- und B-Jugend mit dem TSV Au hätte man aktuell nur 26 Akteure für zwei Teams, weshalb die Entsendung von Jugendkickern für die Herrenteams deutlich reduziert werde. Nur gut, dass in den unteren Jahrgängen richtig Zulauf herrsche, endete Schinagls Bericht dennoch positiv.

Erfreuliche Zahlen trotz geringerer Aktivitäten im Jahr 2021 konnte Schatzmeisterin Elfriede Hofmaier vermelden: Ein Plus von 19 401 Euro. Steininger erinnerte an die letzten zehn Jahre, in denen einiges bewältigt wurde: Die Turnhalle ist seit dem ersten Tag voll ausgebucht, das Sportgelände nach wie vor eines der schönsten im Landkreis und auch das Vereinsheim ist wieder schick hergerichtet. Verbesserungen werden kontinuierlich getätigt, aktuell laufe das Projekt Flutlichtanlage sowie Anzeigentafel mit LED-Technik. Vor zehn Jahren hatte Steininger die Nachfolge von Hans Schapfl angetreten – der aktuelle Stand des TSV könne sich sehen lassen, resümiert der Vorsitzende, der Führung und alle Mitglieder mit einschloss: „Wir haben sicher einiges richtig gemacht.“ VON MARTIN HELLERBRAND

