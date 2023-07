Jahrhundertspiel für den TSV Moosburg: A-Klassist kickt gegen Al Jazira Abu Dhabi

Von: Nico Bauer

Freuen sich auf das größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte: Die Fußballer des TSV Moosburg wollen gegen den Erstligisten aus den Emiraten ihr Bestes geben. © Verein

Die Fußballer des TSV Moosburg empfangen am 25. Juli Proficlub Al Jazira Abu Dhabi um Trainer Frank de Boer. Die Vorgeschichte ist kurios.

Moosburg – Die Fußballer des TSV Moosburg fiebern schon jetzt ihrem Jahrhundertspiel, dem größten Match ihrer Vereinsgeschichte, entgegen: Am Dienstag, 25. Juli, 18.30 Uhr, empfängt der Verein den Proficlub Al Jazira aus Abu Dhabi auf der Sportanlage an der Buchenlandstraße.

Die Art und Weise, wie die Partie zustande kam, ist kurios. Al Jazira hat für drei Wochen ein Trainingslager im Kurort Bad Gögging bezogen, und der dortige Hotelmanager sollte sich nach potenziellen Testspielgegnern umsehen. „Der wohnt scheinbar in unserer Gegend und hat uns gefragt“, berichtet Moosburgs Sportlicher Leiter Benedikt Wagner. So darf sich der TSV nun über ein Spiel gegen das Team aus der UAE Pro League freuen.

Der Gegner hat einen Gesamtmarktwert von 23,64 Millionen Euro

„Das ist das mit weitem Abstand größte Spiel, das wir jemals hatten“, betont Wagner. „Bislang waren Freising und Landshut die besten Gegner.“ Voller Stolz hat der Club auch gleich die wichtigsten Fakten zum Gegner recherchiert: Der große Star von Al Jazira Abu Dhabi ist der Trainer, Frank de Boer, der lange holländischer Nationalspieler war. Der Kader hat einen Gesamtmarktwert von 23,64 Millionen Euro und beinhaltet marokkanische Nationalspieler, die bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei waren. Prominent ist auch der Spanier Alejandro Pozuelo, der vor vier Jahren zum besten Spieler der amerikanischen Profiliga MLS gewählt wurde.

Al Jazira Abu Dhabi hatte eine Sternstunde, als die Mannschaft 2017 für die FIFA-Clubweltmeisterschaft qualifiziert war, es dort bis ins Halbfinale schaffte und Real Madrid nur knapp mit 1:2 unterlag. Der Außenseiter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte zur Pause sogar mit 1:0 geführt. Am vergangenen Mittwoch hat der Club einen Testkick beim Regionalligisten TSV Buchbach mit 0:1 verloren. Beim A-Klassisten TSV Moosburg ist man sich nicht sicher, ob ein Ergebnis mit unter 15 Gegentoren ein realistisches Ziel sein könnte.

Al Jazira reist mit zwölf Trainern an

Der Fußballabend in der Moosburger Neustadt wird jedoch auch ein Erlebnis der Superlative, weil der Gegner mit zwei kompletten Teams und zwölf (!) Trainern anreist. Zuletzt in Buchbach nutzten die Gäste aus Abu Dhabi gleich drei Umkleidekabinen. Benedikt Wagner hat schon alles vorbereitet: „Nach unserem Umbau haben wir sechs Kabinen, von denen drei für Al Jazira reserviert sind. Wir haben am Spieltag auch alle Jugendtrainings abgesagt, damit sie genug Platz haben. Und die in der ersten Halbzeit eingesetzte Mannschaft kann während der zweiten Hälfte auf dem Nebenplatz trainieren.“

Infos für die Zuschauer

Für die zahlreich erwarteten Zuschauer werden direkt neben dem Platz an der Neuen Industriestraße Parkplätze ausgewiesen. Tickets gibt es an der Tageskasse. Männer zahlen fünf Euro. Frauen und Kinder haben freien Eintritt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.