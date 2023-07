Jetzt noch eine Schippe drauflegen: VfB Hallbergmoos will in Traunstein bestehen

Von: Nico Bauer

Teilen

Im Vollsprint Richtung Spitzenplätze? Slavko Radovanovic (in Rot) und die Hallbergmooser Fußballer wollen in Traunstein ihre Ambitionen untermauern. © Lehmann

Ein Sieg ist gut, nachlegen ist besser: Auf den VfB Hallbergmoos wartet in Traunstein aber eine härtere Prüfung als zuletzt gegen Unterföhring.

Hallbergmoos – Nur weil man eine Partie gewonnen hat, ist man noch keine Spitzenmannschaft. Das ist die Botschaft des Hallbergmooser Trainers Florian Brachtel, der nach dem Dreier gegen den FC Unterföhring noch nicht in Jubelstürme ausbricht. Vielmehr wartet nun beim SB Chiemgau Traunstein (Samstag, 18 Uhr) eine Prüfung auf einem ganz anderen Niveau.

Die Reaktion des VfB-Teams auf die 1:2-Auftaktniederlage beim FC Schwaig war gut – doch das 3:0 gegen Unterföhring war nicht der ganz große Wurf. Der Gegner dürfte sich eher in der unteren Tabellenhälfte einreihen. Will Hallberg vorne mitmischen, sollte man ein solches Heimspiel für sich entscheiden. Da ist Traunstein eine andere Nummer: Der Zuschauerkrösus der Landesliga spielte bereits in den vergangenen Jahren vorne mit und zählt von der Papierform her zu den heißen Titelkandidaten.



Große Zuschauerkulisse? Kein Problem

Die große Fangemeinde in Traunstein sieht Coach Brachtel nicht als Problem. Zum einen haben sich die Hallbergmooser in der Bayernliga an solche Partien gewöhnt, und zum anderen „lieben Sportler mit Ambitionen das Kräftemessen vor so einer Kulisse“. Vom Umfeld her erwartet den VfB ein ähnliches Szenario wie in Schwaig.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)



Auf dem Platz wird es im Vergleich zum erfolgreichen Heimspiel wahrscheinlich keine Veränderungen geben. Die VfB-Akteure brachten ihre Leistung, und Verletzungen gab es auch nicht. Einzige Option für einen Tausch ist Florian Schmuckermeier, der mit einer Muskelverhärtung als Vorsichtsmaßnahme eine Woche lang aus dem Training herausgenommen wurde. In der frühen Saisonphase wollte man keine schwerere Verletzung riskieren. In Traunstein dürfte der Neuzugang vom SE Freising im Kader stehen, aber wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Mittelfristig dürfte der 28-Jährige genauso wie Jonas Mayr, der sich in der Verteidigung vorerst festgespielt hat, eine Stütze des Teams werden.



Noch kein Spitzenspiel, aber vielleicht in der Rückrunde

Mit Blick auf die Auswärtspartie sagt Trainer Brachtel ganz deutlich, dass die Truppe im Vergleich zum Auftritt am Mittwochabend noch ein paar Prozent drauflegen muss. „Traunstein wird etwas ganz anderes als Unterföhring“, betont der Coach. Der VfB könnte dort seine Ansprüche auf einen der vorderen Plätze untermauern. Von einem Spitzenspiel redet der 29-Jährige aber noch lange nicht: „Dafür müssten wir mehrere Wochen konstant gut und erfolgreich sein. Ein Topspiel kann diese Partie vielleicht in der Rückrunde werden.“

Voraussichtliche Aufstellung:

VfB: Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, Y. Sassmann – Lucksch, Küttner (Schmuckermeier), Angermann, M. Sassmann, Czech (Krause) – Diranko.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.