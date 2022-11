13:2! Nandlstadt düpiert Eching II, TSV Au feiert den zehnten Sieg in Folge

In Kung-Fu-Manier versucht Kevin Günaydin vom SC Freising (in Grün-Weiß), die Vöttinger vom Toreschießen abzuhalten. Die trafen in dem einseitigen Freisinger Derby aber trotzdem viermal. Foto: Michalek © Michalek

Mit einem 13:2-Paukenschlag beim TSV Eching II eröffnete Nandlstadt die Rückrunde. Der TSV Au baute seine Serie aus und gewann gegen Marzling das zehnte Spiel am Stück.

TSV Au – SV Marzling 3:0 (0:0). In der ersten Hälfte sah es so aus, als ob die Gäste die Siegesserie des TSV stoppen könnten. Der SVM agierte spielerisch mindestens auf Augenhöhe und kam zu einigen guten Abschlüssen. Auch der TSV tauchte zweimal gefährlich vor dem Gästetor auf. Nach der Pause legten die Hallertauer dann zu, und Luis Stiglmaier erzielte mit dem ersten vernünftigen Angriff gleich die 1:0-Führung (52.). Marzling versuchte dagegenzuhalten, doch der TSV Au hatte nun Übergewicht. Christoph Schromm legte von der Grundlinie zurück auf Ivan Andrik, der auf 2:0 erhöhte (73.). Als Schiedsrichter Alex Stecher für Marzlings Deniz Sökülmez wegen Notbremse als letzter Mann die Rote Karte zückte (82.), erzielte Dominic Schermbach mit dem folgenden Freistoß den 3:0-Endstand für Au (84.), das somit den zehnten Sieg in Serie verbuchen konnte.

SC Freising – SV Vötting 0:4 (0:3). Die Gäste dominierten die erste Halbzeit und sorgten für die Vorentscheidung. Nach einem Chipball über die Kette von Conrad Czuprin markierte Michael Düber allein vor dem Tor die 1:0-Führung (22.). Auch das zweite SVV-Tor erzielte Düber, der diesmal die Vorlage von Jonas Sittenauer bekam (30.). Nach einer schönen Kombination über rechts legte Andreas Fretz vor der Pause noch das 3:0 für die Gäste nach (34.). Im zweiten Durchgang verflachte die Partie etwas. Der SC Freising war bemüht, mehr als ein Lattentreffer sprang aber gegen die gut sortierte Abwehr der Vöttinger nicht heraus. Kurz vor Ende der Partie konterte der SVV über Jonas Sittenauer. Der schoss den Torwart an, von dem kam der Ball zu Leander Baumgarten, der traf die Latte – und Sittenauer konnte zum 4:0 abstauben (89.).

Vatanspor Freising – SC Kirchdorf 0:7 (0:3). Die Gäste hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, waren aber häufig zu ungenau. Daniel Schuhmann und Dennis Lederer hatten erste Chancen, ehe Emircan Tiryaki aus 20 Metern mit einem abgefälschten Schuss die SCK-Führung erzielte (16.). Auch der nächste Weitschuss von Schuhmann fand sein Ziel – und es stand 0:2 (21.). Praktisch mit dem Halbzeitpfiff vollendete Yusuf Tiryaki eine schöne Kombination zum 3:0 für Kirchdorf (44.). Nach der Pause legte der SCK noch einmal zu und erspielte sich Chancen fast im Minutentakt. Der eingewechselte Sami Nierhaus (64.), Yusuf Tiryaki (72./74.) und Dani Schuhmann (82.) schraubten das Ergebnis auf 0:7.

SpVgg Zolling – SV Hörgertshausen 3:3 (1:1). Die Gäste aus Hörgertshausen machten es dem Tabellenfünften schwer, liefen gut an und stießen selbst gefährlich in den SpVgg-Strafraum vor. Die SVH-Führung durch Julian Radlmaier nach einer Ecke war die Folge (13.). Den Ausgleich markierte Richard Steiger nach gewonnenem Laufduell gegen SCH-Keeper Sebastian Wild noch vor der Pause (28.). Danach änderte sich wenig, und Radlmaier brachte die agilen Gäste erneut in Front (51.). Zollings Toptorjäger Andreas Kreitmeier zirkelte einen Freistoß vor das Gästetor, sodass Christian Reiter zum 2:2 ins eigene Tor traf (57.). Nachdem Hörgertshausen die Latte getroffen hatte, brachte Linus Schulz die Gastgeber erstmals mit 3:2 in Führung (75.). Aber Julian Radlmaier versenkte einen indirekten Freistoß des SVH in der Nachspielzeit zum gerechten Unentschieden (90.+5).

SpVgg Mauern – TSV Paunzhausen 1:4 (0:2). Die Gastgeber boten erneut zu wenig, um zu punkten. Der kämpferisch starke TSV ging nach einer Ecke durch Krzysztof Blaschcyk per Kopfball mit 1:0 in Führung (10.). Mauern war in der Folge zwar bemüht, aber harmlos und leistete sich individuelle Fehler, sodass Dominik Reitmeier nach schöner Vorlage von Blaschcyk zum 2:0 abschließen konnte (39.). Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber alles und erzielten durch Sascha Dörner per Freistoß den 1:2-Anschlusstreffer (60.). Mehr ließen die abwehrstarken Gäste allerdings nicht zu. Sie profitierten weiter von Unzulänglichkeiten der SpVgg. Dominik Reitmeier nutzte dies und stellte den alten Abstand wieder her (69.). Das war die Entscheidung für Paunzhausen, das durch Haris Husic den vierten Treffer nachlegte (90.+1). „Wir haben heute zur richtigen Zeit die Tore gemacht und hinten wenig zugelassen“, freute sich TSV-Coach Alex Sulzberger über den dritten Dreier in Serie.

TSV Eching II – TSV Nandlstadt 2:13 (0:7). Die Gastgeber hatten große personelle Probleme und Nandlstadt zeigte sich nach zwei Niederlagen mal wieder von seiner besten Seite, sodass Eching von Beginn an chancenlos war. Johannes Gerlspeck (7./23./27.), Lukas Rieder (20./28.), David Materna (35.) und Matthias Koeckeis (45.) schossen bis zur Halbzeit einen 7:0-Vorsprung heraus. Bis dahin hatte es bereits drei Elfer für die Gäste gegeben, wovon Gerlspeck einen vergab. Nach der Pause erzielte Echings Antonio Kliche nach einem Standard das 1:7 (55.), ehe Nandlstadt nachlegte. Materna (57./77.), Loris Weinreich (58.), Simon Prummer (62./72.) und Alex Feichtmeier (87.) ließen es zweistellig werden. Der zweite TSV-Treffer von Ante Ivkovic (67.) konnte das Debakel nicht mehr beschönigen.

FC Moosburg – FVgg Gammelsdorf 3:1 (2:0). Der FCM zeigte mal wieder zwei Gesichter. Vor der Halbzeit konzentriert und überlegen, nach der Pause schwach und im Zweikampfverhalten unterlegen. Mann des Spiels war Stürmer Mihai Raducanu. Der erzielte nach einem Fehler in der Gästedefensive die frühe Führung (15.) und holte dann einen Elfmeter für die Hausherren heraus, den Christian Lüttig kurz vor der Pause sicher zum 2:0 verwandelte (34.). In der Nachspielzeit sorgte der 30-jährige Rumäne mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+2). Davor war es noch spannend geworden, denn Marco Bareither hatte per direktem Freistoß für den Anschlusstreffer der Gäste gesorgt (62.). Moosburgs Vitus Hilz musste dazu nochmal kurz vor der eigenen Torlinie klären, um den möglichen Ausgleich zu verhindern (70.). (Josef Fuchs)