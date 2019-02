VfB Hallbergmoos verstärkt den Kader zu Rückrunde

Drei Neue aus dem Landkreis Erding

von Redaktion Freising schließen

In der ersten Saisonhälfte der Landesliga wurde es personell teilweise sehr eng, daraus hat der VfB Hallbergmoos Konsequenzen gezogen.

Neben Jonas Sittenauer (SV Vötting) und Stefan Mikerevic (FC Eitting) holte der Club noch drei weitere Neue mit Ludwig Pazurek (FC Finsing) sowie den Brüdern Florian und Michael Schrödl (beide FC Eitting). Demgegenüber stehen zwei Abgänge mit Christian Niederstrasser (TSV Eching) und Markus Schneider (Ziel unbekannt).

Die Schrödl-Brüder erweitern das Personal im Abwehrbereich. Florian (21) wurde in der Jugend bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet, ist links in der Viererkette zu Hause. Der Stammspieler des Kreisligisten Eitting und sein Bruder Michael (24, Innenverteidiger) suchten nach Unstimmigkeiten in Eitting einen neuen Club und wurden nun beim Landesligisten fündig. Ludwig Pazurek ist ein Hallbergmooser, der in der Jugend Richtung Moosinning abwanderte, um höherklassig zu spielen. Der 19 Jahre junge Stürmer hatte diese Saison beim Bezirksligisten FC Finsing sieben Einsätze (ein Tor) mit nur 196 Spielminuten. Der Hallbergmooser wird bei der ersten Mannschaft mittrainieren und dann evtl. bei der Reserve spielen.