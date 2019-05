Jugendfußball TSV Eching: Neun Puntke in drei Spielen

C- und D-Junioren des TSV feiern Kantersiege

Während die B-Jugend des TSV Eching knapp mit 2:1 gewinnen konnte, landeten die C-Junioren einen 5:0-Sieg. Die D-Jugend konnte das mit ihrem 13:0-Sieg sogar noch überbieten.

B-Junioren Kreisklasse

TSV Eching – (SG) SC Oberhummel 2:1.

Die Echinger spielten eine starke erste Halbzeit und gingen nach einer guten halben Stunde durch einen prima Freistoß von Maxi Schmidt mit 1:0 in Führung. Benedikt Malenke sorgte in der 34. Minute für den 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel versäumte es der TSV aber, weitere Chancen zu nutzen, und in der 59. Minute erzielte Fabian Neumair den Anschlusstreffer für den SCO. Eching rettete jedoch die drei Punkte ins Ziel und bleibt damit im Rennen um Platz zwei.

C-Junioren Kreisklasse

FC Moosburg – TSV Eching II 0:5.

Zum Rückrundenstart ging es für die C2-Junioren des TSV Eching nach Moosburg. Gestärkt durch ein Trainingslager in den Osterferien, begannen die Jungzebras furios und gingen durch einen Doppelschlag von Eren Oral (5.) und Roman Gerstner (7.) in Führung. Weitere Torgelegenheiten blieben jedoch ungenutzt – und somit ging’s mit einem 2:0 für den TSV in die Pause. Gleich zu Wiederbeginn übten die Echinger Druck auf den FCM aus und erhöhten folgerichtig durch Olti Ruhani (38.) auf 3:0. Emre Akin (53.) und wiederum Ruhani (60.) sorgten für den 5:0-Endstand.

D-Junioren Kreisklasse

TSV Eching – FC Neufahrn 13:0.

Eine Woche vor dem Gipfeltreffen beim Tabellenführer VfB Hallbergmoos feierten die D-Junioren des TSV Eching ein Schützenfest. Mit fünf Toren war Basti Wutzler der erfolgreichste Goalgetter des TSV. Die Zebras fahren daher nun mit viel Selbstvertrauen zum Topspiel, das wahrscheinlich für die Meisterschaft entscheidend sein wird.

Tore: 1:0 Teo Kliche (1.), 2:0 Basti Wutzler (11.), 3:0 Lucas Furlani (15./Handelfmeter), 4:0 Arda Kömürcü (27.), 5:0 Basti Wutzler (29.), 6:0 Lukas Malenke (31.), 7:0 Dickson Ndukwu (34.), 8:0 Dickson Ndukwu (39.), 9:0 Basti Wutzler (41.), 10:0 Basti Wutzler (45.), 11:0 Arda Kömürcü (51.), 12:0 Basti Wutzler (52.), 13:0 Lucas Furlani (59.).