Kaderpuzzle schon fast vollständig: VfB Hallbergmoos holt Sassmann- und Hones-Brüder

Von: Nico Bauer

Teilen

Königstransfer: Moritz Sassmann (r.) wechselt vom TSV Buchbach zum VfB – sehr zur Freude von Abteilungsleiter Martin Gilch. © VfB

Der VfB Hallbergmoos hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Sassmann- und Hones-Brüder geangelt. Hinter zwei Planstellen stehen noch Fragezeichen.

Hallbergmoos – Nach dem frustrierenden Abstieg aus der Fußball-Bayernliga richten die Verantwortlichen des VfB Hallbergmoos den Blick nach vorne. Fakt ist: Es soll nur ein Abschied auf Zeit sein – zudem hat der Verein den Kader für den Neustart in der Landesliga bereits fast komplett beisammen. Nach etlichen Neuzugängen in den vergangenen Tagen dürften nur noch zwei Planstellen mit Fragezeichen behaftet sein.

Bekannte Größen sind die Brüder Moritz und Yannick Sassmann, die künftig zusammen für die Hallbergmooser auf Punktejagd gehen. Moritz (26) kommt vom TSV Buchbach und hat definitiv das Potenzial zum Hallbergmooser Königstransfer: In den vergangenen beiden Saisonen kam er beim Regionalliga-Club auf 59 Einsätze (vier Tore). Er ist ein offensiv variabler Spieler, der auf den Außenbahnen oder im Zentrum auflaufen kann. Moritz Sassmann wurde in der Jugend des SE Freising ausgebildet und kickte erfolgreich für die Gelb-Schwarzen in der Landesliga, bevor er den Karrieresprung nach Buchbach wagte. Sein Bruder Yannick (22), der ebenfalls beim Lerchenfelder Nachwuchs groß wurde, schnürte seine Fußballschuhe zuletzt für den FC Moosinning in der Bezirksliga und hat seine Heimat definitiv auf der Außenbahn.

Auch Marcos Hones vom SE Freising wechselt nach Hallbergmoos

Der nächste Brüder-Transfer ist die Verpflichtung von Mateus und Lucas Hones aus Schwaig. Beim benachbarten Landesligisten kam Angreifer Lucas (22) in der vergangenen Saison auf 24 Spiele (ein Tor). Mittelfeldmann Mateus (20) bestritt 14 Partien (ein Treffer). Und als Perspektivspieler kommt mit Stürmer Marcos Hones (19) vom SE Freising auch noch der dritte Bruder: Er verzeichnete in der abgelaufenen Runde 21 Landesliga-Einsätze und zwei Tore. Die Neuzugänge passen ins Bild des VfB, der sich konsequent um die besten Fußballer aus dem Landkreis und der direkten Umgebung bemüht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Willkommen im Club: Sportleiter Anselm Küchle (r.) mit Yannick Sassmann, der wie sein Bruder eine SEF-Vergangenheit hat. © VfB

Auf der anderen Seite haben die Hallberger mit Andreas Kostorz, Andreas Giglberger, Moritz Mühlrath, Martin Dinkel, Aldin Bajramovic, Andrew Addo und Philipp Beetz mehrere Abgänge, die jedoch durch die Neuen schon kompensiert wurden. Sportlicher Leiter Anselm Küchle geht davon aus, dass die Liste der Abgänge nicht mehr viel länger wird. Mit Kostorz und Giglberger werden zwei Clublegenden künftig fußballerisch kürzertreten, Stammkraft Beetz verändert sich durch seinen Umzug nach München.

Wer garantiert für Tore?

Küchle sieht im Hallbergmooser Kaderpuzzle derzeit nur noch zwei Fragezeichen – und zwar in Bezug auf einen Mittelstürmer und einen Linksverteidiger. Links in der Viererkette hatte der VfB immer Probleme – und nun hat Moritz Mühlrath nach vielen Verletzungen und weiten Anfahrten zum Training einen Schlussstrich gezogen.

Die entscheidende Frage im Hinblick auf die Meisterfähigkeit in der Landesliga lautet jedoch, wer die Tore garantiert. Küchle verweist darauf, dass auf dieser Position nahezu jeder Verein Verstärkung sucht oder zumindest die Augen offen hält. Die Hallberger haben mit Maurice David (21) und Fabian Diranko (23) zwei hochveranlagte Stürmer, die in der Bayernliga aber nur wenige Torerfolge feierten. Das lag natürlich auch daran, dass Hallbergmoos als Kellerkind per se nicht so viele Chancen herausspielen konnte. Es ist allerdings durchaus möglich, dass die beiden Bestandsangreifer mit dem Schritt zurück in die Landesliga persönlich einen Sprung nach vorne machen. Auf dem Markt sieht der VfB-Sportleiter derzeit jedenfalls wenige Kandidaten. Und die wirklich guten Stürmer haben gefühlt alle schon ihren Vereinen fest zugesagt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.