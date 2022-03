Kammerberg-Coach Koston richtet Appell an Spieler: „Fußball muss höchste Priorität haben“

Benjamin Hofmann fehlte in der Hinrunde öfter. Jetzt hat er sich zurückgemeldet. © SpVgg Kammerberg

Im Kampf um den Klassenerhalt nimmt Matthias Koston seine Spieler in die Pflicht. Ein wichtiges Offeniv-Trio fehlt der SpVgg Kammerberg. Dafür kehrt der Abwehrchef zurück.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg kämpfte in der Vorbereitung mit Spielerausfällen und dem Wetter, das pünktlich zum Start ungemütlich wurde. „Im Januar wäre es super gewesen, mit dem Beginn der Vorbereitung wurde es schlecht“, erzählte Spielertrainer Matthias Koston.

„Wir haben nicht selten von 20.45 Uhr bis 22.45 Uhr trainiert. Gerade für die Münchner Jungs war das deftig.“

Letzteres Problem löste Teammanager Klaus Kollmair, der seine Kontakte spielen ließ und Trainingseinheiten auf dem Kunstrasenplatz des SV Riedmoos organisierte. Auch beim ASV Dachau trainieren die Kammerberger. „Ein großes Dankeschön, dass wir diese Möglichkeit hatten“, sagt Koston. Dafür wurde es teilweise sehr spät: „Wir haben nicht selten von 20.45 Uhr bis 22.45 Uhr trainiert. Gerade für die Münchner Jungs war das deftig. Aber alle haben mitgezogen“, so Koston.

Damit meint Koston alle Spieler, die trainiert haben – und dies waren weniger als in den vergangenen Vorbereitungen. „Wir hatten im Schnitt nur 13 Leute“, so der SpVgg-Spielertrainer. Leander Lask, Christoph Spielberger, Marcel Truntschka und Alex Nefzger fehlten aufgrund von Verletzungen komplett. „Ich hoffe, dass Alex und Leander nächste Woche zurückkehren. Es wird dann aber sicher noch ein paar Wochen dauern, bis sie spielen können“, so Matthias Koston.

Er hat einen Riesensprung gemacht.

Mit Lask, neben Niklas Kiermeier mit fünf Treffern der beste SpVgg-Torschütze in dieser Saison, dem immer besser werdenden Spielberger sowie dem vierfachen Torschützen Truntschka fehlen damit drei wichtige Spieler in der Offensive. Nefzger reißt ein Loch in die Innenverteidigung. Immerhin meldete sich Benjamin Hofmann zurück. Der Co-Spielertrainer fehlte in der Hinrunde häufig verletzt. „Jetzt haben wir unseren Abwehrchef zurück“, freut sich Koston.

Über die Entwicklung von Patrick Sturm freut sich der Spielertrainer ebenfalls: „Patrick hat den Winter genutzt und gemerkt, dass Talent allein nicht reicht, sondern auch Fleiß dazugehört. Er hat einen Riesensprung gemacht“, lobte Koston seinen Angreifer. Dessen Stunde könnte in den ersten Spielen nach der Winterpause schlagen. Für die Kammerberger wäre ein formstarker Sturm wichtig, denn der Klassenerhalt steht bei momentan drei Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf wackligen Beinen. „In den nächsten elf, zwölf Wochen muss der Fußball bei uns höchste Priorität haben“, so Koston. Dann fügt er an: „Auch wenn es auf der Welt natürlich wichtigere Dinge gibt.“ (Moritz Stalter)