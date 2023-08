Kammerberg empfängt Nord Lerchenau: Diesmal darf’s auch ein „schmutziger Sieg“ sein

Teilen

Trainer Matthias Koston hofft auf eine Fortsetzung der Siegesserie gegen Nord. © Verein

Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg treffen am Samstag auf ihren „Lieblingsgegner“ SV Nord Lerchenau, müssen sich aber gewaltig steigern.

Kammerberg – Fünf Siege in Folge, dabei immer mindestens vier Tore und insgesamt 26 Treffer erzielt: Die Fußballer der SpVgg Kammerberg haben einen beeindruckenden Lauf gegen den SV Nord Lerchenau. Bleibt aber die Steigerung gegenüber den jüngsten Leistungen aus, dann werden beide Serien im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) reißen.

Die Kammerberger fliegen nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison und angesichts ihrer sinnvollen Verstärkungen nicht mehr unter dem Radar. Doch der Saisonstart verlief nicht nach Plan: Die Auftritte in den Testpartien waren durchwachsen, die ersten Pflichtspiele dann noch schwächer. Auf die 0:2-Niederlage bei Eichstätt II zum Bezirksliga-Auftakt folgte das Pokal-Aus beim Kreisligisten Erdweg (2:3). „Dinge, die wir in der vergangenen Rückrunde noch sehr gut gemacht haben, bekommen wir gerade nicht hin. Zu viele Spieler wollen der Partie ihren eigenen Stempel aufdrücken. Wir müssen aber wieder unserer klaren Spielidee folgen“, betont SpVgg-Trainer Matthias Koston, der sich an den Saisonstart vor zwei Jahren erinnert fühlt. Seinerzeit mussten die Kammerberger lange zittern.

SpVgg will dem Gegner ihr Spiel aufzwingen

Damit es nicht erneut so weit kommt, muss eine deutliche Steigerung her. Hoffnung macht, dass die SpVgg-Mittelfeldzentrale um Robert Villand, Maximilian Schaar und Fitim Raqi ihren Trainingsrückstand aufholt. „Das Zentrum ist enorm wichtig für unser Spiel“, erklärt der Coach, der den Ansatz verfolgt, dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen zu wollen. „Dazu sind wir gerade nicht in der Lage“, so Koston weiter. Das heißt: Gegen Nord Lerchenau würde er auch einen „schmutzigen Sieg“ mit Kusshand nehmen.

Den Gegner aus München hat er bei dessen Partie gegen den SE Freising (1:3) unter die Lupe genommen. Sein Fazit: „Sie waren eigentlich gut im Spiel und hatten die Chance auf den Ausgleich. Nach dem frühen Platzverweis wurde es dann schwer.“ Zudem wurde Lerchenaus Torschütze Martin Angermeir verletzt ausgewechselt. Sollte er fehlen, würde das den Kammerbergern in die Karten spielen, wobei die Offensive mit Peter Zeussel und Karl-Heinz Lappe auch ohne den Kapitän überdurchschnittlich gut besetzt wäre.

Koston: „Das Ergebnis ist mir diesmal völlig egal, die Siegesserie würde ich aber gerne fortsetzen.“

Um dem SV Nord gefährlich zu werden, müssen die Kammerberger wieder einfacher Fußball spielen. Wären da noch die Serien der jüngeren Duell-Historie. „Das Ergebnis ist mir diesmal völlig egal, die Siegesserie würde ich aber gerne fortsetzen“, sagt Koston. Die Chancen darauf stehen zumindest deutlich besser, als erneut vier oder mehr Tore zu erzielen.

