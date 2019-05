Kammerberg hofft auf Echinger Schützenhilfe

Fußball - Bezirksliga

von Moritz Stalter schließen

Die SpVgg Kammerberg könnte am Samstag den Klassenerhalt perfekt machen. Dafür benötigt sie neben einem eigenen Sieg beim FC Erding Schützenhilfe vom TSV Eching, der ebenfalls um 15 Uhr auf den Kammerberger Konkurrenten VfB Eichstätt II trifft.

Kammerberg – Die Spielvereinigung geht von Platz zwölf, dem besseren der beiden Abstiegsrelegationsplätze, und einem Zähler Vorsprung auf Eichstätt II in den vorletzten Spieltag. Da der punktemäßig bessere Tabellenzwölfte der Bezirksliga-Staffeln Nord (Kammerberg: 36 Zähler) und Ost (Waldkraiburg: 32 Punkte) die Klasse direkt hält, könnten die Kammerberger am Samstagabend jubeln – wenn sie in Erding gewinnen und Eichstätt II in Eching verliert.

Im Falle eines SpVgg-Siegs und eines Eichstätter Remis’ würde die Entscheidung – vorausgesetzt, dass auch Rohrbach, Alte Haide und Dornach am Samstag siegreich sind – am letzten Spieltag fallen. Und da könnte es zwischen Kammerberg und Eichstätt II sogar noch zu einem kuriosen Szenario kommen: Da der direkte Vergleich – beide Teams gewannen ihr Auswärtsspiel mit 2:1 – keinen Sieger einbrachte, könnten das Torverhältnis sowie die mehr erzielten Treffer entscheidend sein. Da liegen die Kammerberger (58:51, +7) und die Eichstätter (56:50, +6) eng beisammen. Da beide Teams auch bei den Siegen sowie den erzielten Auswärtstoren am Ende auf den gleichen Wert kommen könnten, ist theoretisch sogar ein Losentscheid möglich.

„Darauf wollen wir es nicht ankommen lassen. Wir wollen beide Spiele gewinnen“, sagt Trainer Manuel Haupt. Die Partie beim als Absteiger feststehenden FC Erding, der zuletzt fünfmal in Folge verloren hat, sieht er als Pflichtaufgabe, aber nicht als Selbstläufer: „In der vergangenen Saison wäre ich mir sicher gewesen, dass wir das Match gewinnen. Heuer sind wir inkonstant. Wir müssen alles abrufen, sonst könnte es eng werden“, sagt der Trainer. Bis auf den Ausfall von Raffael Dirrigl (Muskelfaserriss im Training) gibt es keine Veränderungen im Kader.

Rubriklistenbild: © Michalek