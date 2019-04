Offensiv-Trio lässt es krachen

Bezirksliga

von Moritz Stalter schließen

Die SpVgg Kammerberg hat beim 5:0-Sieg gegen den SV Dornach den vierten Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause eingefahren. Noch stehen die Kammerberger auf einem Relegationsplatz, doch der Rückstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz ist auf zwei Punkte geschrumpft.

Kammerberg – „Es bleibt dabei: Jedes Spiel ist für uns ein Endspiel“, sagt SpVgg-Teammanager Gerhard Güntner. Seit Ende März präsentiert sich die Spielvereinigung nicht wie ein möglicher Absteiger. Das untermauerte sie beim 5:0-Erfolg gegen den SV Dornach, der vor dem Duell fünf Plätze vor den Kammerbergern platziert war. In der 21. Minute traf Robin Streit nach einem Pass von Sebastian Waas zum 1:0. Das 2:0 von Waas bereitete Streit vor (40.).

Nach dem Seitenwechsel erzielte Martin Schön auf Vorlage von Waas den dritten Treffer (51.). In der Schlussphase sorgten Streit (79.) und Schön (88.) für den 5:0-Endstand. Die Kammerberger hatten durch Waas weitere Top-Chancen, die beiden Hochkaräter der Gäste vereitelte Stefan Fängewisch im SpVgg-Tor sehenswert. „Er hat sich das zu null verdient“, lobte Güntner den Schlussmann.

Die Kammerberger (33 Punkte) haben nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze und Dornach (37) in den Abstiegskampf gezogen. „Das war wichtig, denn wir wollen den Klassenerhalt ohne den Umweg Relegation schaffen“, sagte Güntner. Die Spielvereinigung spielt seit der Winterpause nicht wie ein möglicher Absteiger. Sie baute ihr Punktekonto im Jahr 2019 auf 13 Punkte aus sechs Spielen aus. Die Torbilanz steht nach dem Fünferpack bei 18:4 – macht durchschnittlich drei Tore und nur 1,3 Gegentore pro Partie. Vor dem Jahreswechsel hatten die Werte deutlich schlechter ausgesehen: In 20 Spielen schoss die SpVgg 34 Tore (1,4 pro Spiel), kassierte aber 42 Gegentore (2,1 pro Partie). „Wir wissen, woran es gelegen hat und warum es nun besser läuft“, sagt Güntner. Ein Grund ist, dass Martin Schön im Winter aus Freising zurückgekehrt ist und bestens mit Robin Streit harmoniert. Streit schoss in seinen ersten 18 Einsätzen in dieser Saison acht Tore. Seit Schön im Team ist, traf er in sechs Partien siebenmal – alleine beim 5:1-Sieg in Ismaning Ende März legte ihm Schön drei Tore auf. Schön selbst traf in sechs Spielen ebenfalls siebenmal. Dazu kommt Sebastian Waas, der lange verletzt war. „Das ist ein top Offensive für die Bezirksliga“, sagt Güntner. Das untermauerte das Trio gegen Dornach.