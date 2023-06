Kammerberger Transferaktivitäten lassen aufhorchen

Ivan Rakonic (23) wechselt vom SVA Palzing zur Spielvereinigung. © Verein

Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat sich für die neue Saison sieben Neuzugänge geangelt. Allerdings gab es auch einige Abgänge zu verzeichnen.

Kammerberg – Nein, ein Schleifer sei er nicht, da muss Matthias Koston, Spielertrainer bei der SpVgg Kammerberg, fast ein wenig schmunzeln. Meist sind die Kammerberger eine der ersten, die mit der Sommervorbereitung starten. So auch heuer. Dass es aber deswegen in den nächsten Wochen entspannt zugehen wird, ehe es Ende Juli wieder in der Bezirksliga Nord losgeht, das kann Koston so auch nicht bestätigen: „Es wird schon eine knackige Vorbereitung werden“, verspricht der Coach den Seinen. Es stehen anstrengende Wochen an, in denen der Ball mal mehr, mal weniger eine Rolle spielen wird.

Das Ganze hat natürlich seinen Sinn. Zum einen hat der frühe Trainingsauftakt schon Tradition bei der SpVgg. „Und zum anderen“, erläutert Koston, „halte ich viel von fitten Spielern.“ Denn die Erfahrung zeigt, dass gut austrainierte Kicker während der Saison weniger verletzungsanfällig sind. „Außerdem sind es im Sommer und Herbst im Vergleich zum Frühjahr sehr viele Partien.“ Allerdings waren es seit dem Ende der Saison 2022/23 nur drei Wochen Pause. Bleibt zu hoffen, dass sich die Fußballer gut erholt haben.

Stark genug für den Angriff auf die Spitze?

So oder so: Interessant dürfte werden, welche Rolle die Kammerberger in der neuen Bezirksliga-Runde spielen werden. In der abgelaufenen Saison war das Koston-Team immerhin starker Vierter. Ob es daher heuer den Angriff auf die Spitze gibt? Auch im Hinblick auf die Liste der Neuzugänge? „Ob das gelingt, wird die Mannschaft entscheiden“, bemüht der 32-jährige Coach eine alte Fußballer-Weisheit. „Das knackige Programm im Juli und August wird schon erste Antworten geben.“

Fitim Raqi (31) bringt viel Landesliga-Erfahrung aus Karlsfeld mit. © Verein

Antworten liefern auch die Aktivitäten auf dem Transfermarkt, denn die lassen durchaus aufhorchen. So kommen mit Domenik Kaiser (SpVgg Hebertshausen), Ivan Rakonic (SVA Palzing) und Fitim Raqi (Eintracht Karlsfeld) drei starke Offensivakteure. Stolz ist Koston aber auch, die Defensive punktuell verstärkt zu haben: Luca Demmel (FC Pipinsried) und Justin Oko (SV Ilmmünster) sind zwei talentierte Innenverteidiger. Dazu kommt Andreas Huber (VfR Garching) für die Außenbahn. Große Stücke hält der Coach auch auf Torwart-Neuzugang Martin Schneider vom FC Pipinsried: „Ich bin überzeugt, dass er relativ schnell auf Bezirksliga-Niveau halten kann.“

Diese Spieler verlassen die SpVgg Kammerberg

Auf der anderen Seite haben die SpVgg aber auch Spieler verlassen: Christoph Lang (SV Niederroth), Maximilian Richter (1. FC Kollbach), Markus Eisgruber (SV Sulzemoos) und Christoph Spielberger (SV Petershausen). Noch bis Oktober gesperrt ist zudem Constantin Cosa. Bei dem Stürmer steht aber auch das Karriereende im Raum.

Die Testspiele:

Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr: TSV Gilching-Argelsried – SpVgg.

TSV Gilching-Argelsried – SpVgg. Dienstag, 27. Juni, 19 Uhr: SpVgg – FC Schwaig.

SpVgg – FC Schwaig. Samstag, 8. Juli, 11 Uhr: SpVgg – Eintracht Karlsfeld.

SpVgg – Eintracht Karlsfeld. Freitag, 14. Juli, 18.30 Uhr: SV Raisting – SpVgg.

SV Raisting – SpVgg. Samstag, 22. Juli, 13 Uhr: SpVgg – TSV Dachau 1865 II.

