SVA Palzing: „Keinen Bock auf noch eine Klatsche“

Der SVA Palzing muss für die Kreisliga planen. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Zweimal ist der SVA Palzing noch in der Bezirksliga Nord im Einsatz, ehe es im Sommer zurück in die Kreisliga geht. Trainer Gianluca Dello Buono und seine Spieler wollen sich gut verabschieden. Treten die Palzinger am morgigen Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Feldmoching allerdings so auf wie in Halbzeit zwei des Hinspiels, könnte es bitter werden.

Palzing – An das erste Aufeinandertreffen erinnern sich die Palzinger ungern. Sie führten bereits mit 2:0, ließen die Feldmochinger allerdings vor der Pause verkürzen. Nach dem Seitenwechsel reichten zehn schwache Minuten, um die Partie aus der Hand zu geben. 3:6 hieß es am Ende, der SVA stand ohne Punkte da. „Auf noch eine Klatsche habe ich keinen Bock“, sagt Dello Buono. Und er hofft, dass sich seine Spieler noch einmal motivieren können. Denn der Coach bemerkt, dass seit dem feststehenden Abstieg die Motivation nachgelassen hat. Einerseits verständlich, andererseits „für mich als Trainer natürlich unbefriedigend“. Er versucht, durch Wettkampfformen im Training für gute Laune zu sorgen. „Wir Trainer haben ja einen Werkzeugkasten. Der ist geöffnet“, so der Coach.

Er muss weiterhin auf den am Sprunggelenk verletzten Fabian Radlmaier verzichten. Felix Meyer fehlt ebenfalls, Leon Klingseisen ist fraglich. Dafür kehren Noah Staudt, Alexander Schneider und Tim Bausch ins Team zurück. Der SVA war in dieser Saison schon schwächer aufgestellt. Allerdings werden sie gegen den Tabellenzweiten eine Topleistung brauchen. Gelingt es ihnen, über 90 Minuten keine groben Schnitzer zu machen und die Partie lange offenzuhalten, könnte Feldmoching verkrampfen. Denn der Gegner hat die SpVgg Kammerberg im Nacken und könnte die Aufstiegsrelegation noch verspielen. Der Druck liegt bei den Münchnern – dies will der SVA ausnutzen.