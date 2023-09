SpVgg Attenkirchen verpatzt Auftakt: „Normal musst du locker-flockig gewinnen“

Trainer Christian Hobmeier: „Normal musst du so ein Spiel locker-flockig 6:3 gewinnen.“ © Fupa

Beim Saisonauftakt bei der SG Polling/Mühldorf hatten die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen ihr Nervenkostüm nicht im Griff. Am Ende traten die SpVgg-Mädels mit einer 2:3 (1:2)-Niederlage im Gepäck die Heimreise an.

Attenkirchen – Die Elf von Trainer Christian Hobmeier agierte viel zu nervös. Als Lena Böhlmann einen Abpraller nach einer Ecke zur 1:0-Führung verwertete (27.), dachte der Coach: „Jetzt wird es besser.“ Dem war aber nicht so: Mit einem Kopfballtor, einem verwandelten Foulelfmeter und einem Sonntagsschuss aus halblinker Position drehten die Gastgeberinnen die Partie. Die Treffer fielen in der 30., 41. und 64. Minute. Besonders ärgerlich war dabei, dass die Attenkirchener Damen mehrere Möglichkeiten liegen ließen. So reichte es nur noch zum späten Anschlusstor: Theresa Förg war nach einer Flanke von Verena Kiermeier zur Stelle (89.).

„Das war kein Einstand nach Maß. Normal musst du so ein Spiel locker-flockig 6:3 gewinnen“, betont Hobmeier, dessen Team aber auch das nötige Glück fehlte. Nun will der 50-Jährige die richtigen Schlüsse aus der Partie ziehen – und nach zwei weiteren Trainingswochen soll es im nächsten Match mit einem Sieg klappen. Am 22. September (19.30 Uhr) gastiert die SpVgg Attenkirchen beim TSV Otterfing.

FRANZISKA KUGLER

Polling/Mühldorf – SpVgg Attenkirchen 3:2 (2:1)

Aufstellung SpVgg: Schreiner – Lobmeier (56. Schuster), Würzinger (32. Sachsenhauser), Kolb (70. Meßner) – Aumann, Humplmaier, Linseisen (56. Förg), Böhlmann, Festner (66. Lachner) – Rieder, Kiermeier.

Tore: 0:1 Lena Böhlmann (27.), 1:1 Lea Zellner (30.), 2:1 Heidi Dotzauer (41./FE),

3:1 Lea Zellner (64.), 3:2 Theresa Förg (89.).

Schiedsrichterin: Novalie Bräuniger.

Zuschauer: 50.