Kein Endspiel, aber richtungsweisend: VfB Hallbergmoos fährt zum Kellerduell nach Pullach

Von: Nico Bauer

Ihm bleibt erstmal nur ein Platz auf der Bank: Sommerneuzugang Andre Gasteiger ist trotz 20 Einsätzen und zwei Toren noch nicht richtig in Hallbergmoos angekommen. Und die Konkurrenz wird nicht weniger. © Christian Riedel

Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel: Der Drittletzte Hallbergmoos gastiert beim Vorletzten Pullach. Beim VfB steht Spielertrainer Strohmaier vor seinem Comeback.

Hallbergmoos – In seinen bislang 23 Bayernliga-Spielen hat der VfB Hallbergmoos die Lektion gelernt, dass die Tabelle immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Das Gastspiel beim SV Pullach (Sonntag, 13 Uhr) ist extrem richtungsweisend, denn der VfB kann sowohl innerhalb der Relegationsplatzzone nach oben klettern als auch auf einen direkten Abstiegsrang abrutschen.

Aber: „Nein, das ist für uns kein Endspiel“, betont VfB-Trainer Matthias Strohmaier. „Denn danach haben wir noch zwölf andere Partien. Aber Pullach ist natürlich sehr wichtig.“ Der Drittletzte Hallbergmoos hat 22 Punkte und damit bei einem Spiel weniger zwei Zähler mehr als die Pullacher, die mit einem Heimsieg ihren direkten Abstiegsplatz an den Aufsteiger abgeben würden. „Damit befasse ich mich nicht“, meint Strohmaier, der nach vier Punkten aus zwei Spielen nach der Winterpause und nur einem Gegentor in fünf Rückrundenpartien dem Ligaduell im Süden Münchens optimistisch entgegensieht.

VfB Hallbergmoos: Wiedersehen mit Peter Beierkuhnlein

Dort trifft der VfB übrigens auf Peter Beierkuhnlein, der vor der Winterpause die Hallbergmooser als Interimstrainer wieder in die Spur brachte, aber nicht als Coach weiterbeschäftigt wurde. Für seinen Nachfolger Matthias Strohmaier ist dies allenfalls eine Randnotiz. Dass Beierkuhnlein wahrscheinlich auf dem Platz steht, sei eher für manche seiner Kicker eine Besonderheit, „weil man da einen Freund wiedertrifft“. Der 34-Jährige ist Co-Spielertrainer unter Chefcoach Orhan Akkurt, der einst ein gefürchteter Torjäger mit Lewandowski-Quoten in der Bayern- und Regionalliga war. Passend dazu haben die Pullacher auch eine ziemlich gefährliche Offensivabteilung.

Beim VfB Hallbergmoos hat die bisherige Startformation ganz ordentlich gespielt, allerdings drängen sich einige Rückkehrer auf. Mit Blick auf die Sechserpositionen ist Philipp Beetz wieder an Bord und duelliert sich mit David Küttner um einen Platz. Derweil meldet sich Coach Strohmaier nach seinem Achillessehnenriss gesund und sagt, „dass der Fuß wieder okay ist und auch Pressschläge aushält“. Er könnte von Beginn an spielen.

VfB Hallbergmoos: Fabian Diranko zurück im Training

Darüber hinaus sind keine Veränderungen zu erwarten. Das bedeutet, dass Andre Gasteiger weiter auf der Bank sitzen muss. Nach dem jüngsten Spiel begab er sich zwei Minuten nach dem Abpfiff auf den Heimweg. „Nach unserer Gelb-Roten Karte musste ich das Ergebnis sichern und konnte deshalb keine offensiven Spieler bringen“, sagt Strohmaier. Der Coach macht aber deutlich, dass er den in Hallbergmoos noch nicht so richtig angekommenen Sommerneuzugang (20 Einsätze, zwei Tore) noch lange nicht abschreibt: „Andre ist ein genialer Fußballer.“ Allerdings wird die Konkurrenz in der Offensive demnächst noch größer, da Fabian Diranko wieder voll trainiert. Pullach kommt für ihn zu früh, aber danach bewirbt sich der mit sechs Treffern beste Torschütze des VfB für einen Platz im Kader.

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Kozel – Petschner, Strohmaier (Hammerl), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (Küttner), Krause, Schmit – Werner, Aygün.

