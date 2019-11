Keine Zielsetzungen mehr   

VfB Hallbergmoos

von Nico Bauer

Hallbergmoos – Noch 180 Liga-Minuten sind zu absolvieren in der Fußball-Landesliga Südost, und der VfB Hallbergmoos hat eine gute Ausgangsposition in Aussicht. Vor dem letzten Heimspiel des Jahres ist man Dritter mit drei Punkten Rückstand auf das Spitzenduo. Allerdings muss man den Verfolgerrang in den kleinen Spitzenspielen gegen den Fünften Grünwald (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion am Airport) und dann beim Siebten Rosenheim erst noch erfolgreich verteidigen, um einigermaßen glücklich in die Weihnachtstage entschwinden zu können.

Zuletzt gab es nach drei Siegen mit dem 1:2 in Hauzenberg einen Rückschlag. „Da gibt es nicht viel zu sagen“, erklärte Trainer Gedi Sugzda nach der Trainingswoche, „das ist schon ein bisschen Routine.“ Der Trainer kritisiert, dass seine Elf etwas auf der Stelle trete: „Das Verbessern nach Fehlern klappt nur sehr bescheiden.“ Ein Manko ist auch das offensive Attackieren des Gegners. Die Mannschaft lasse die Gegentore in der Summe zu einfach zu und habe immer noch eine zu schlechte Zweikampfquote. Das gipfelt in der Feststellung, „dass wir auf der einen oder anderen Position nicht die Klasse haben“. Das liegt zum Teil an verletzten Spielern (Diranko, Giglberger), aber auch an Legenden der Vergangenheit wie Ben Held, der bis zu seinem Abschied im Sommer so manches Spiel ganz individuell entschieden hatte. „Auch Lewandowski bei Bayern ist so ein Spieler, der den Unterschied macht“, sagt Sugzda. Fabi Diranko kann ein solcher werden, aber er fehlt eben seit Wochen.

Der VfB-Trainer macht aber auch deutlich, „dass wir nicht herumheulen wie andere Vereine“. Man werde die beiden Spiele absolvieren und möchte sich gegen Grünwald für das 2:4 im Hinspiel revanchieren. Einen Gesamtplan für die letzten zwei Spiele hat er nicht, weil das auch keinen Sinn mache: „Ich bin im Sozialismus aufgewachsen und da gab es immer Fünf-Jahres-Pläne. Im Fußball macht es nur Sinn, sich als Ziel den Sieg im nächsten Spiel zu setzen und dann sieht man weiter.“ Sugzda appelliert weiter, die Möglichkeiten des VfB nicht zu überschätzen: „Wir sind auf einer Ebene mit den anderen Mannschaften, die da vorne stehen, aber nicht auf einem Podium darüber.“

Wenn alle Mann nach der Winterpause an Bord sein sollten, „dann haben wir die Qualität für ganz vorne.“ In der Winterpause erwartet Sugzda „vielleicht einen Zugang. Profivereine sehen Bedarf auf einer Position, schauen sich auf der ganzen Welt um und holen dann einen Brasilianer oder einen Armenier. Wir aber sind Amateure und brauchen einen, der genau in unser Gefüge passt.“

Aufstellung

Kozel – Mömkes, Hammerl, Beierkuhnlein – M. Schrödl, Edlböck, Kostorz, Neudecker, Krause – Olwa-Luta, Bauer.