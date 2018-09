Kirchdorf ärgert Favoriten im Derby

Da staunte die Bank des Branchenprimus nicht schlecht: Der Aufsteiger aus Kirchdorf brachte Tabellenführer Palzing an den Rand einer Niederlage. F: Riedel

von Matthias Spanrad schließen

Es war ein Spiel, wie es die Fußballfans lieben. 450 Zuschauer waren am Freitagabend nach Palzing geströmt – und die wurden schlussendlich nicht enttäuscht. Sechs Tore fielen im Ampertalduell – und dass es am Ende keinen Sieger gab, passte ganz gut ins Bild.

Ein „insgesamt gerechtes Ergebnis“ sei das gewesen, analysierte Palzings Pressesprecher Wolfgang Aumann: „Kirchdorf hat sich gut verkauft.“ Und die Gäste konterten geschickt jedes Mal die Führung der Hausherren. Zunächst hatte Youngster Louis Goldbrunner nach einem Eckstoß von Fabian Radlmaier zum 1:0 für den SVA eingenickt (56.), Stefan Lohmeier antwortete bei einem Konter allerdings prompt (59.). Dann brachte Markus Weinbacher die Palzinger nach einem feinen Zuspiel von Marcel Radlmaier abermals in Front (63.), nur zwei Minuten später egalisierte Thomas Hadler nach einer feinen Einzelleistung im Strafraum (65.). Kurz vor dem Ende hatten die Hausherren dann die Hand dran am Sieg, Weinbacher konnte eine Hereingabe von Martin Redl verwerten (84.). Doch nur zwei Minuten später avancierte Joshua Marx zum Spielverderber, indem er einen durchaus haltbaren Freistoß aus 25 Metern in die Winkel schlenzte (86.). „Kirchdorf war hartnäckig. Wir dagegen waren nicht konsequent genug“, ärgerte sich Aumann über zwei verlorene Punkte.

Quelle: fussball-vorort.de