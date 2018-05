Kirchdorf: Hattrick von Thomas Hadler gegen Gammelsdorf

Dreimal Thomas Hadler: Der Kirchdorfer Stürmer markierte in der vorentscheidenden Partie um die Kreisklassen-Meisterschaft in Gammelsdorf einen lupenreinen Hattrick. Hier erzielt er das Tor zum 3:0 in der 25. Minute.

Wichtiger Sieg im Meisterschaftskampf

von Nico Bauer schließen

Die Meisterschaftsentscheidung in der Kreisklasse ist vertagt, doch jetzt spricht wieder alles für den SC Kirchdorf. Die Ampertaler gewannen gestern die Partie beim direkten Konkurrenten FVgg Gammelsdorf 3:0 (3:0), gehen nun mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag.

Gammelsdorf –Gammelsdorf hatte als Tabellenführer die Chance, mit einem Heimsieg den Traum von der Kreisliga endgültig zu realisieren. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass rund 500 Zuschauer kamen. Und die sahen die große Show von Thomas Hadler. Kirchdorfs Nummer elf schoss in der 25. Minute sein drittes Tor, damit war die Partie frühzeitig entschieden. 16 Tore in 20 Spielen markierte das Kirchdorfer Sturmjuwel bislang in dieser Saison. Doch die Treffer 21 bis 23 waren die wohl wichtigsten in der Karriere des 18-Jährigen. Clever lauerte er in vorderster Front, behauptete immer wieder technisch stark den Ball und schlug eiskalt zu. Hadler besaß trotz der Pokalfinal-Atmosphäre alle Lockerheit und vollendete in den Minuten 10, 19 und 25 im Stile eines Torjägers ganz lässig.

Die Kirchdorfer kontrollierten Spiel und Gegner von Beginn weg und hätten zur Pause noch höher führen können. Nach dem 3:0 ereignete sich eine Szene, bei der sich die Gammelsdorfer nicht über einen Elfmeterpfiff beschweren hätten können. Selbst beim Stand von 0:3 war das Spiel oftmals sehr hektisch, vielfach völlig grundlos. Die Gammelsdorfer langten bei Fouls ordentlich hin, manch ein Kirchdorfer wollte aus den Fouls mehr rausholen.

Der nervenaufreibende Zweikampf um den direkten Aufstieg und die Relegation entlud sich mit zunehmender Spielzeit. Fußball wurde über weite Strecken nur noch am Rande gespielt. Die Kirchdorfer wollten nicht mehr so wirklich und kümmerten sich nur noch darum, den golden glänzenden Dreier ins Ziel zu bringen. Gammelsdorf dagegen konnte nicht mehr. Die Hausherren waren bemüht und auch kämpferisch stark, aber für eine Aufholjagd gegen sehr disziplinierte Kirchdorfer fehlten die Mittel. Nur vereinzelt bei Standardsituationen kam ein Hauch von Gefahr vor dem SCK-Tor auf.

Kirchdorfs Trainer Andreas Apold konnte sich sogar den Luxus leisten, seinen Matchwinner Thomas Hadler aus dem Spiel zu nehmen. Er schonte sich schon für das Meisterstück nächstes Wochenende gegen den Achten Wolnzach. Sein Vertreter Stephan brachte in der 76. Minute nach einem Lattenschuss das Kunststück fertig, aus fünf Metern über das leere Tor zu schießen. Das war dann auch der erste nennenswerte Torschuss der zweiten Halbzeit. Die Gammelsdorfer, die kommenden Sonntag beim Dritten TSV Au eine schwere Aufgabe haben, gehen mit minimalen Chancen auf Platz eins in die letzte Runde. Bei den Urlaubsplanungen der Spieler wurde die Relegation aber schon einbezogen. Es wäre die zweite für Gammelsdorf.