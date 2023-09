KK 3 kompakt: Kirchdorf nur Remis beim Volksfestspiel gegen SCF – Yarac trifft per Fallrückzieher

Von: Nico Bauer

Ausgleich kurz vor der Pause: Thomas Hadler bejubelt das 1:1 seiner Kirchdorfer, während sich Sportclub-Keeper Emir Hadzidulbic geschlagen geben muss. Foto: gleixner © gleixner

Der SC Kirchdorf spielte erstmals diese Saison nur unentschieden. SGT Istanbul Moosburg gewann auch dank eines artistischen Yarac-Treffer in Allershausen.

Freising – Nun hat auch der SC Kirchdorf erste Punkte liegen gelassen. Die Nummer eins der Kreisklasse kam beim Volksfestspiel des SC Freising nur zu einem 1:1.

SV Hörgertshausen – SV Marzling 4:4 (2:3)

Für den neutralen Zuschauer hatte die Partie richtig viel Unterhaltungswert, aber wirklich gut war das Spiel nicht. Beide Mannschaften luden die Gegner immer wieder zum Toreschießen ein.

Die schlecht in die Saison gestarteten Hörgertshausener gingen durch Moritz Buchwald (17.) und Luis Buchner (31.) zweimal in Führung, aber spürbare Sicherheit gab das den Hausherren nicht. Marzling glich den ersten Treffer schnell aus (Justin Schickaneder, 21.) und drehte die Partie in den letzten Minuten der ersten Hälfte durch Maximilian Gaudermann (42.) und Thomas Mäuer (45.).

Direkt nach dem Wiederanpfiff netzte Gaudermann zum 2:4 ein (49.), und da sahen die stark ersatzgeschwächten Marzlinger wie der sichere Sieger aus. Hörgertshausen kam aber wieder zurück: durch das stark abseitsverdächtige Tor von Sebastian Liegert (66.) und das 4:4 von Thomas Radlmaier (68.) nach einem Marzlinger Abwehrbock. Der SVH hat Moral gezeigt. Aber der zweite Punkt im sechsten Spiel hilft den Gastgebern nicht wirklich weiter. Dabei sah man eigentlich in den personellen Problemen des Gegners die Chance auf den ersten Saisonsieg.

SpVgg Zolling – Türk SV Pfaffenhofen 1:1 (0:0)

Die Zollinger Kicker hatten sich mehr erhofft, nach dem schwachen Start der Pfaffenhofener Türken. Aber der Gegner ist anscheinend ein anderer als in den Wochen davor. Ein Grund: Die Urlaubszeit in Bayern geht dem Ende zu, und die Pfaffenhofener haben wieder den kompletten Kader zur Verfügung. In Zolling sorgte ein richtig starker Gegner für viel Stress und Arbeit bei den Gastgebern. Trainer Christian Harag konnte nach den 90 Minuten mit dem etwas glücklichen Punkt leben.

Er sah genau den Türk SV Pfaffenhofen, der in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Pfaffenhofener Kreisklasse am Aufstieg ganz nah dran war. Mit dem späten Ausgleich von Abdulhamit Zorlu (85.) holten die Pfaffenhofener aber erst den vierten Punkt im sechsten Spiel – und bräuchten nun eine gehörige Aufholjagd, um heuer in der Freisinger Gruppe eine ähnliche Rolle spielen zu können. Maximilian Schmid hatte in der 77. Minute, gerade einmal sieben Minuten nach seiner Einwechslung, das Führungstor gemacht.

TSV Allershausen II – SGT Istanbul Moosburg 2:3 (1:3)

Das Spiel muss diesmal in zwei ungleiche Halbzeiten mit 14 und 76 Minuten aufgeteilt werden. Zuerst gab es die 14 Minuten, in denen die Gäste im Aufsteigerduell dreimal trafen: durch Mahmut Yarac (4./9.) und Haydar Kaya (14.). Yarac nutzte nach vier Minuten einen Querschläger, um diesen gleich als Fallrückzieher künstlerisch hochwertig im Kasten unterzubringen.

Das war dann auch die Botschaft für die nächsten Minuten, denn bei Istanbul klappte alles, jeder Schuss war ein Treffer. Danach kamen dann die 76 Minuten, in denen die tragisch verlaufende Saison der Allershausener ein weiteres Kapitel erhielt. Der Tabellenletzte traf zweimal durch Kim Peter (21.) und Phongphat Khlongkhlaew (62.), aber der Ausgleich war ihnen nicht mehr vergönnt.

Wie schon so oft in dieser Saison war die Reserve des Kreisligisten voll auf Augenhöhe, um dann knapp und unglücklich zu verlieren. Diesmal war aber alles möglich. Allershausen hatte einen dritten Treffer gegen die am Ende defensiv kompakten Moosburger verdient, aber Istanbul hätte bei gefährlichen Kontern auch noch ein oder zwei Treffer mehr machen können.

TSV Paunzhausen – FVgg Gammelsdorf 1:4 (0:1)

Nach zweimaliger Abstiegsrelegation ist die FVgg Gammelsdorf regelrecht explodiert – und mausert sich über den Status eines Überraschungs- zum Spitzenteam. Die Grün-Weißen waren in Paunzhausen mit ihrer Offensive einfach zu stark für die Hausherren. Niklas Hölzl (26.) und Marcel Beischl (53.) brachten den Gast auf die Siegerstraße. Nach dem Anschlusstreffer per Foulelfmeter (Dominik Reitmeier/72.) hatte das Heimteam nicht mehr wirklich Chancen, noch die Wende zu schaffen. Michael Hösl machte mit seinem Doppelpack (80./85.) dann auch den Sack zu.

TSV Au – VfB Hallbergmoos II 2:1 (0:1)

Glücklich, aber nicht unverdient haben die Auer ihren nächsten Dreier eingefahren. Die Hallbergmooser Reserve war ein starker Gegner und hatte am Ende noch eine Großchance zum Ausgleich. Zuvor hatten es die Auer geschafft, sich in der zweiten Hälfte zu steigern. Der Gast ging durch Max Modlmayr in Führung (27.), aber dann drehten Alexander Schwarz (48.) und Maximilian Biel (85.) die Partie.

TSV Nandlstadt – SpVgg Mauern 3:0 (1:0).

Unterm Strich stand ein auch in der Höhe verdienter Nandlstädter Sieg durch die Tore von Simon Prummer (15.), Johannes Gerlsbeck (64.) und Daniel Feichmeier (80.). Mauern präsentierte sich über die 90 Minuten erschreckend harmlos und hatte keine wirkliche Torchance. Die Hausherren verpassten es jedoch lange, die Partie endgültig zu entscheiden, weil der letzte Pass einfach nicht ankam. Mitte der zweiten Halbzeit machte der TSV dann aber den Sack zu. Mit zehn Punkten aus sechs Spielen gehören die Nandlstädter mit ihrem stark verjüngten Team auch heuer wieder zur erweiterten Spitzengruppe.

SC Freising – SC Kirchdorf 1:1 (1:1)

Im Spitzenspiel des Wochenendes gab es ein am Ende wohl gerechtes 1:1, bei dem beide Mannschaften Chancen auf mehr hatten. Kirchdorf machte das Spiel, trat dominant auf und tat sich dennoch schwer gegen defensiv kompakte Freisinger. Diese gingen durch Fatih Masat in Führung (27.), aber noch vor der Pause glich Samuel Nierhaus aus (44.).

Mit einer überragenden Parade hielt der Freisinger Torwarttrainer Emir Hadzidulbic das 1:1 fest. Für den ehemaligen Profi war die Partie besonders, weil er auch schon Torwarttrainer in Kirchdorf war. Direkt nach dem Spiel tat sich der Freisinger Coach Manuel Hobmeier schwer, das Remis gegen die Nummer eins der Liga zu bewerten. Er trauerte der Schlussphase etwas hinterher, als seine Mannschaft dem Siegtor deutlich näher war.

Für den SC Kirchdorf ist das Remis derweil verkraftbar, schließlich bleiben die Ampertaler mit 13 Punkten aus fünf Spielen das einzige noch ungeschlagene Team. „Die Gegner werden sich jede Woche gegen uns hinten reinstellen“, sagt SCK-Trainer Andreas Apold. „Das ist für unsere jungen Spieler ein Lernprozess.“ (Nico Bauer)