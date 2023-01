A-Klasse 6: Aufsteiger SV Langenbach rockt die Liga – Titelkampf verspricht Hochspannung

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich der SV Langenbach (Aboubacar Doumbia, r.) und die SGT Istanbul Moosburg (Emrah Kirkulak) bislang an der Tabellenspitze. Der SVL hat aktuell knapp die Nase vorne. © Michalek

In der A-Klasse 6 liegen der SV Langenbach und die SGT Istanbul Moosburg punktgleich an der Tabellenspitze. Die Entscheidungen im Tabellenkeller sind hingegen wohl schon gefallen.

Landkreis – Auf die Frage nach den Favoriten in der A-Klasse 6 gab es vor dem Saisonstart fast nur eine Antwort: die SGT Istanbul Moosburg. Viele prophezeiten dieser nach einigen hochkarätigen Neuverpflichtungen einen Durchmarsch. Danach sieht es zur Winterpause allerdings nicht aus. Das Topteam ist zwar im Kampf um die Meisterschaft dabei, momentan grüßt jedoch eine andere Truppe von der Tabellenspitze.

Langenbach hat keine Anpassungsprobleme

Punktgleich mit den Türken führt Aufsteiger SV Langenbach die Tabelle an. Das Vorhaben von Trainer Frank Vanselow, sich in der A-Klasse erst einmal zu akklimatisieren, klappte schneller als gedacht. Das musste die SGT im direkten Vergleich neidlos anerkennen. Dieses Duell gewann der Neuling deutlich mit 3:0. Und setzte damit das wohl größte Ausrufezeichen in der Vorrunde. Von negativen Überraschungen war der Shooting-Star der Liga aber auch nicht gefeit. So gab es gegen den Abstiegskandidaten FC Wang lediglich ein 2:2-Unentschieden. Dafür ließ man nur eine Woche später mit dem 10:0 gegen Schlusslicht TSV Au II einen der höchsten Saisonsiege folgen.

TSV Au II das Opfer mehrerer Kantersiege

Die Auer konnten einem teilweise fast leidtun. Denn die Pleite gegen Langenbach sollte nicht die einzige zweistellige Niederlage bleiben. Beim SV Geroldshausen kassierte die Mannschaft von Trainer Andreas Maier sogar ein 0:13, lag dabei bereits zur Pause mit 0:8 zurück. Nach dem Hinrunden-Rekordergebnis musste der Coach zugeben, dass es in dieser Saison wohl nicht für die A-Klasse reicht. Die Abwehr präsentierte sich zu häufig zu durchlässig – nur zwei Punkte auf der Habenseite sprechen zudem eine deutliche Sprache. Glück für den FC Wang, der trotz einiger wilder Ergebnisse und lediglich acht Punkten wohl nicht direkt absteigen wird.

Noch einmal zum Zweikampf an der Spitze: Moosburgs Co-Trainer Dominik Gessler sagte zu Saisonbeginn immer wieder, dass sich die Mannschaft erst zusammenfinden müsse. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Attaching II starteten die Türken eine Siegesserie bis eben zur Pleite gegen Langenbach. Lange lagen sie auf Platz eins, ehe am letzten Spieltag im Jahr 2022 zu Hause gegen Attenkirchen nur ein unglückliches 1:1-Unentschieden gelang.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SpVgg Attenkirchen: Das Team der Extreme

Die Attenkirchener mit Trainer Steven Ducat stehen mit acht Zählern Rückstand auf das Spitzenduo auf dem dritten Rang. Normalerweise hat die SpVgg mit Christian Lorenz den unbestritten besten Stürmer der A-Klasse 6 im Kader. Allerdings konnte dieser bis dato kaum eine Partie ohne Verletzungssorgen bestreiten, fiel immer wieder sogar komplett aus. Mit für seine Verhältnisse mageren acht Toren endete das Jahr – beim Wiederauftakt soll es besser laufen, und Ducat gibt trotz des großen Rückstands die Hoffnung auf einen Platz unter den ersten zwei nicht auf. Attenkirchen avancierte in der Herbstrunde ein wenig zur Mannschaft der Extreme. Mitte Oktober gab es mit einem 1:3 beim FC Wang eines der enttäuschendsten Ergebnisse überhaupt – nur eine Woche später dominierte die Ducat-Truppe hingegen beim stärker eingeschätzten SVA Palzing II: Wie entfesselt wurden die Ampertaler mit 8:2 abgeschossen.

Womit wir noch einmal zum FC Wang kommen: Zwei Siege gelangen dem Ligavorletzten. Neben dem Erfolg gegen den Tabellendritten Attenkirchen durfte sich Trainer Bernhard Oberprieler zudem über ein glattes 3:0 über den Vierten TSV Moosburg freuen. Den Hochs folgten allerdings immer wieder viel größere Tiefs, wie die beiden Spiele gegen den SC Tegernbach beweisen: Im ersten Aufeinandertreffen unterlag man auswärts mit 0:7, und zu Hause gab es eine ebenso deftige 1:8-Pleite – dabei lag Wang bereits zur Pause mit 0:6 zurück, und es drohte ein noch größeres Desaster. Der Coach zeigte sich immer wie-der ratlos angesichts der unterschiedlichen Auftritte seiner Mannschaft.

Lippcke muss sich bei Haag ins Tor stellen

Die Tegernbacher befinden sich hinter Absteiger TSV Moosburg/Neustadt auf einem guten fünften Platz. Dahinter folgt mit dem VfR Haag der letztjährige Vizemeister. Dessen Trainer Volker Lippcke warnte bereits vor dem Saisonstart, dass man angesichts einiger Abgänge sowie Verletzungen heuer nicht erneut so stark sein werde. Zu Beginn der Runde war die Not sogar so groß, das Lippcke selbst einmal den Aushilfstorhüter geben musste. Nach vier Niederlagen zum Auftakt steigerte sich der VfR allerdings.

Not am Mann: Haags Trainer Volker Lippcke musste gegen die SpVgg Attenkirchen das Tor hüten. © Lehmann

Kurz vor der Abstiegszone befindet sich der KreisklassenAbsteiger BC Attaching II. Durchaus eine Enttäuschung, schließlich wurde die Mannschaft um Trainer Thomas Stampfl vor dem Saisonstart neben der SGT Istanbul am häufigsten zu den Titelanwärtern gezählt. Der Coach wehrte sich damals bereits gegen den Favoritenstatus, nachdem gleich sieben Stammspieler den Verein verlassen hatten. Er sprach als Saisonziel vom fünften Rang, mit Platz zehn hinken die Attachinger diesem Vorhaben derzeit allerdings weit hinterher. Mit dem Abstieg dürfte man angesichts von acht Zählern Vorsprung auf Wang aber nichts mehr zu tun bekommen.

Dazwischen befindet sich mit dem SC Oberhummel noch eine weitere Mannschaft im Tableau. Dessen Trainer Anton Hirschfeld gibt immer den Klassenerhalt als Bestreben aus – fünf Zähler Puffer hat man auf den FCW auf dem Relegationsrang.

Titelkampf verspricht große Spannung

Ein wenig mehr erhofft hatten sich vor dem Saisonstart der SV Oberhaindlfing (aktuell achter Platz) und SVA Palzing II (Rang neun), die sich nun auf eine ruhige Rückrunde einstellen dürfen. Exakt die Vorgabe seines Trainer Hans Heim erfüllte dagegen bislang der TSV Moosburg/Neustadt: Mit den ersten drei Plätze werde man nichts zu tun bekommen, hieß es vor der Spielzeit. Rang vier ist damit ein Erfolg, und der Dritte Attenkirchen steht nur zwei Zähler vor dem TSV.

Im Niemandsland des Tableaus finden sich der SV Oberhaindlfing (grün) und der SC Tegernbach wieder. © Michalek

Die Abstiegsfrage dürfte geklärt sein – dem TSV Au II hilft nur noch ein Wunder. Auch der Abstiegsrelegant scheint mit dem FC Wang schon festzustehen.

Große Spannung dürfte es dagegen im Kampf um die Meisterschaft geben – mit dem SV Langenbach und der SGT Istanbul Moosburg als Hauptprotagonisten. Der Aufsteiger überzeugte dabei vor allem mit seiner Geschlossenheit und Flexibilität im Angriff. Mit Julian Hauner (13 Treffer), Christian Spengler (zehn) und Kilian Ziegltrum (zehn) befinden sich gleich drei Spieler des SVL in den Top Vier der Torschützenliste der A-Klasse 6. Bei der SGT Istanbul überragte bislang Mahmut Yarac, der mit seinen 20 Buden ganz oben im Klassement steht. Die Wettquote auf den Meistertitel der Moosburger dürfte dennoch deutlich schlechter sein, zu groß ist das Potenzial innerhalb der Truppe. Die Langenbacher werden aber mit Sicherheit alles geben, um weiterhin für Überraschungen zu sorgen. Und wer weiß – vielleicht klappt es am Ende doch mit dem zweiten Aufstieg nacheinander.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.