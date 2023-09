A-Kl. 5: SV Dietersheim zeigt in Ilmmünster Moral – Massenhausen schießt Vötting II vom Thron

Neuer Tabellenführer: Der FC Neufahrn – hier mit (v. l.) Thomas Schneider und Michael Späth – setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Eching II um Simon Wittmann durch. Foto: Gleixner © Gleixner

Der SV Dietersheim hat trotz Rückstand noch den ersten Punkt in der A-Klassen-Saison geholt. Massenhausen stürzte den Tabellenführer Vötting II.

Landkreis – Erster Trainerwechsel in der A-Klasse 5: Nach fünf Niederlagen in Folge trennten sich der SV Dietersheim und Coach Maziar Hosseini (ausführlicher Bericht folgt). Und mit Abteilungsleiter Mario Spoljaric als Interimslösung auf der Bank gelang dem SVD am Samstag direkt das erste Erfolgserlebnis: Beim SV Ilmmünster holte die Elf mit einem 3:3-Unentschieden ihren ersten Punkt in dieser Saison.

FC Neufahrn – TSV Eching II 3:1 (0:0)

„Wir hätten mehr verdient gehabt“, erklärte TSV-Trainer Peter Kanizsai angesichts der ausgeglichenen Partie. „Ein Unentschieden wäre das Minimum für uns gewesen. Die Jungs haben sehr stark gekämpft.“ Trotz zweier Zeitstrafen sowie einer Elfmeterentscheidung für die Gastgeber kurz vor Schluss war das Match nicht übermäßig hart. „Kein gutes Spiel“ sah derweil FCN-Spielertrainer Andreas Voggt. „Wichtiger sind allerdings die drei Punkte.“ Aus Sicht des Neufahrner Coaches spielte gegen das junge Echinger Team auch die Erfahrung eine große Rolle.

Tore: 1:0 Tufan Cicek (47.), 1:1 Samuel Glogowski (61.), 2:1 Tufan Cicek (71.), 3:1 Timo Seber (87./FE).

SV Ilmmünster – SV Dietersheim 3:3 (2:1)

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase spielten ein individueller Fehler und ein Tor im Anschluss an einen Foulelfmeter den Gastgebern in die Karten. Doch der SV Dietersheim bewies Moral und holte nach zwei Treffern in den letzten Minuten einen verdienten Zähler. „Kämpferisch haben sie alles gegeben“, freute sich Abteilungschef Mario Spoljaric, dessen Team kurz vor der Halbzeit noch einen Elfmeter verschossen hat. „Der erste Punkt ist goldwert für uns.“

Tore: 1:0 Lukas Preitschopf (18.), 2:0 Matthias Preitschopf (19.), 2:1 Walace Rodrigues Viana (31.), 3:1 Florian Scharger (53.), 3:2 Dominik Simeon (85.), 3:3 Noe Adjalle (89.).

SV Vötting II – SC Massenhausen 1:5 (0:3)

Die Fußballer des SC Massenhausen haben diesmal ihre Torchancen genutzt und in der Tabelle damit die Vöttinger vom Thron gestoßen. Zwar spielte die Elf von SCM-Trainer Andreas Langer nach der deutlichen Führung erneut nicht zu Null. „Aber das kann man bei einem 5:1 verkraften“, sagte der Coach, der sich nach den beiden Unentschieden zuletzt über die drei Punkte im Topspiel freute.

Tore: 0:1 Andreas Scheibeck (15.), 0:2 Nico Kratzl (35.), 0:3 Sebastian Kratzl (40.), 0:4 Marco Rakonic (48.), 0:5 Marco Rakonic (56.), 1:5 Andreas Fretz (72.).

SV Hohenkammer – SC Kirchdorf II 6:2 (3:2)

„Die Emotionen sind zum Schluss übergeschwappt“, berichtet SCK-Trainer Severin Reinmoser, der nach der Roten Karte für Keeper Josef Burger (90.) selbst mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Niederlage nimmt der 29-Jährige auf seine Kappe. Denn nach den vielen Wechseln habe seine Mannschaft das Spiel aus der Hand gegeben. Aus Sicht von SVH-Coach Tobias Stöger hatte sein Team das Match über 90 Minuten hinweg im Griff. „Und wenn wir mussten, dann haben wir einen Gang hochgeschaltet.“ Nicht zuletzt deshalb war es für Stöger am Ende ein verdienter Sieg.

Tore: 1:0 Yusuf Tiryaki (21.), 1:1 Tim Schwenk (34.), 2:1 Marcus Malle (36.), 3:1 Marcus Malle (39.), 3:2 Akwasi Adu-Frimpong (42.), 4:2 Marcus Malle (65.), 5:2 Tobias Stöger (68./Elfmeter), 6:2 Nico Skylnik (80.).

SV Pulling – SV Kranzberg II 1:0 (1:0)

Ein intensives Spiel auf Augenhöhe ist für die Kranzberger Reserve doppelt bitter zu Ende gegangen: Bei der knappen 0:1-Niederlage flog Jasmir Westermair nach einer Auseinandersetzung mit dem Unparteiischen mit Glatt-Rot vom Platz (81.). „Wir stehen wieder einmal mit leeren Händen da“, bedauerte Kranzbergs Trainer Tobias Baierl nach der Partie.

Tor: 1:0 Abousria Diarra (44.).