A-Klasse 6: Oberhaindling und Moosburg verstolpern ihre Führungen – Langenbach marschiert

Von: Bernd Heinzinger

Vorsicht, hier wird scharf geschossen: Oberhaindlfings Lukas Glatt (l.) prüft die Stabilität der Oberhummler HIntermannschaft. Foto: Michalek © Michalek

Fünf Spiele, fünf Siege: Der SV Langenbach hat seine makellose Serie in der A-Klasse 6 fortgeführt. Oberhaindling und Moosburg spielten nur Remis.

Freising – Die Fußballer des SV Langenbach verteidigten auch an diesem Spieltag ihre weiße Weste in der A-Klasse 6 und gewannen zu Hause deutlich gegen Aufsteiger FC Moosburg II. Die potenziellen Meisterschaftsanwärter vom TSV Moosburg und SV Oberhaindlfing mussten dagegen jeweils Federn lassen – beide Teams konnten ihre Führungen nicht ins Ziel bringen.

SpVgg Zolling II – TSV Moosburg 3:3 (1:2)

Zollings Trainer Sebastian Ranner zeigte sich nach Ende der Begegnung mit dem Punkt ziemlich zufrieden: „Es war ein sehr intensives Spiel gegen offensivstarke Moosburger.“ Seine Männer hätten gut dagegen-gehalten, selbst weitere beste Möglichkeiten gehabt. Ein wenig trauerte er dem möglichen Sieg hinterher, denn beim Stand von 3:3 bekam Zolling II in der 80. Minute noch einen Elfmeter zuge-sprochen. Der fand aber zum Leidwesen der Gastgeber nicht den Weg in den Kasten.

Tore: 0:1 Tobias Gessler (5.), 1:1 Dominik Deischl (8.), 1:2 Kilian Siemsen (15.), 2:2 Barna Birtalan (47.), 3:2 Adrian Kapaun (64.), 3:3 Alan Jaworski (77.).

SVA Palzing II – SC Tegernbach 2:2 (1:0)

Die zweimalige Führung hätte seine Mannschaft durch Unzulänglichkeiten in der Defensive selbst vergeigt, monierte Palzings Trainer Manfred Bullok: „Wir haben Tegernbach die Tore praktisch geschenkt.“ Ein Dreier sei daher durchaus möglich gewesen, auch wenn die Gäste im Verlauf der zweiten Hälfte immer stärker aufkamen. „Wir hatten noch eine riesige Chance, insgesamt ist das Ergebnis aber in Ordnung“, so Bullok.

Tore: 1:0 Maximilian Erreth (2.), 1:1 Andreas Huber (54.), 2:1 Julian Mitterweger (55.), 2:2 Benedikt Forstner (59.).

SV Langenbach – FC Moosburg II 3:0 (2:0)

Beide Seiten hätten mit der Hitze zu kämpfen gehabt, berichtete SVL-Coach Frank Vanselow. Seine Truppe zeigte sich dennoch von Beginn an spielüberlegen, die Gäste hatten bis auf eine Ausnahme kurz vor Schluss keine Tormöglichkeit. Die Langenbacher machten Dampf und verdienten sich ihre drei Tore. Der Trainer: „Ich bin mit dem Ergebnis und unserer Leistung sehr zufrieden. Wir hatten die Sache trotz der Temperaturqualen von Anfang an im Griff.“

Tore: 1:0 Julian Hauner (17.), 2:0 Patrick Roß (42.), 3:0 Max Zwinzscher (88.).

SC Oberhummel – SV Oberhaindlfing 2:2 (0:2)

Für den im Urlaub weilenden SCO-Trainer Anton Hirschfeld übernahm mit Alessandro Baier diesmal der Coach der Zweiten das Kommando. Er sah eine schwache erste Hälfte und eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause. „Da kamen wir raus wie die Feuerwehr.“ Die Gäste seien vielleicht noch zweimal über die Mittellinie gekommen, seine Truppe habe sich die Tore schön herausgespielt. Nach dem Ausgleich aber kam von beiden Seiten nur noch wenig, Baier sprach von einer gerechten Punkteteilung.

Tore: 0:1 Gianluca Straube (2.), 0:2 Markus Diermaier (44.), 1:2 Vitus Paulus (73.), 2:2 Noah Träger (81.).

VfR Haag – SG FC Wang 6:0 (2:0)

Vom Anfang bis zum Ende zeigten sich die Haager laut ihrem Spielertrainer Sebastian Elephand als absolut überlegene Truppe: „Ich hätte mir gegen Wang einen harten Kampf erwartet, von den Gästen kam aber kaum etwas.“ Der VfR stand hinten sicher und machte ständig Druck aufs Wanger Tor: „Wir hätten sogar noch ein paar Treffer mehr erzielen können“, bilanzierte Elephand. „Trotzdem sind wir zufrieden mit der heutigen Leistung. Wir kamen deutlich besser mit dem Wetter zurecht als unser Kontrahent.“

Tore: 1:0 Dominik Reiter (14.), 2:0/6:0 Sebastian Elephand (23./83.), 3:0/4:0 Lukas Pfnür (49./57.), 5:0 Mikail Kocak (59.).

SpVgg Attenkirchen – TSV Rudelzhausen 2:0 (0:0)

Seine Männer hätten sich sehr gut verkauft, lobte TSV-Trainer Daniel Dlugosch: „Natürlich agierte Attenkirchen spielerisch überlegen, wir verteidigten aber sehr gut.“ Seine Mannschaft hatte sogar zwei gute Chancen nach Standards, als der Ball jeweils an die Latte prallte. „Trotzdem ist der Sieg der Gastgeber natürlich verdient, sie waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft.“ Bei Rudelzhausen überragte Keeper Benedikt Schleibinger, der eine Vielzahl an Hochkarätern entschärfen konnte.

Tore: 1:0 Michael Linseisen (69.), 2:0 Matthias Kiermeier (81.).