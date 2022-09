A-Klasse 5: Tor - oder doch ein Loch im Netz? - „Der Ball war eindeutig drin“

Doppeltorschütze: Der Dietersheimer Seweryn Szczecina (l.) markierte beide Treffer zum 2:0-Sieg in Allershausen. Hier umspielt er Valentin Schwarz und trifft zur Führung. © Michalek

Einige Aufreger gab es am sechsten Spieltag: In Neufahrn ist die Enttäuschung über eine erneut unglückliche Niederlage riesig, Eichenfeld hingegen hadert mit zwei Schiedsrichterentscheidungen.

FCA Unterbruck II – SG Eichenfeld 2:2 (0:1). Unter der Woche hatten die Unterbrucker einen Trainerwechsel vorgenommen. Gabor Buta hat nach internen Differenzen den Job an den erfahrenen Christian Gruber abgegeben. Motivierte Gastgeber sorgten für ein Kampfspiel. Zur Pause lag die SGE in Front, bis die Unterbrucker das Spiel drehten. Allerdings waren beide Heimtreffer umstritten. Der Ausgleich fiel durch einen Freistoß, nachdem Markus Ujwari eine Abseitsstellung reklamiert hatte. Beim Führungstreffer landete der Ball neben dem Tor. Allerdings waren sich Spieler und Zuschauer uneinig, ob er nicht zuvor durch ein Loch im Netz herausgerollt war. Gruber meint: „Der Ball war eindeutig drin“, während SGE-Trainer Ludger Reuter sich nicht sicher ist: „Von der Trainerbank aus sah es danach aus, als wäre er nicht drin gewesen.“ Obwohl die SGE durch Ujwari noch den Ausgleich erzielte, überlegen die Gäste, gegen das Ergebnis Protest einzulegen.

Tore: 0:1 Markus Ujwari (14.), 1:1 Johannes Georgi (63.), 2:1 Leon Kern (72.), 2:2 Ujwari (79.).

SV Kranzberg II – SC Massenhausen 1:3 (1:2). Der erste Saisonsieg gelang dem SC in einer hektischen Partie mit vielen Fouls. Auf diesem niedrigen Niveau war Sigls Team cleverer. Nach der Führung und der Roten Karte für Robert Straßer (55.) stellten sich die Gäste immer mehr hinten rein, verwalteten den Vorsprung und kamen durch Nico Kratzl sogar noch zum 3:1. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit unserer Disziplin weniger“, meinte SCM-Trainer Tobias Sigl.

Tore: 0:1 Sebastian Kratzl (28.), 1:1 Florian Kleidorfer (31.), 1:2 Nicusen Bailesteanu (33.), 1:3 Nico Kratzl (89.).

SV Hohenkammer – SC Kirchdorf II 2:5 (1:2). Sage und schreibe zehn Treffer haben die Kirchdorfer in den vergangenen beiden Partien erzielt. „Zurzeit spielen wir viele Chancen heraus und machen auch unsere Buden“, sagte Coach Christof Skiba. So auch in Hohenkammer, wo man schon früh 0:2 führte, dann aber ein wenig den Faden verlor und erst in der zweiten Hälfte nachlegte. „Wir waren klar überlegen“, sagt Skiba. „Allerdings kam von Hohenkammer auch keine große Gegenwehr.“

Tore: 0:1 Felix Zeilmaier (4.), 0:2 Andreas Brinninger (13.), 1:2 Simon Strobl (17.), 1:3 Tim Schwenk (50.), 1:4 Simon Grünwald (55.), 2:4 Thomas Geier (60.), 2:5 Brinninger (67.).

TSV Allershausen II – SV Dietersheim 0:2 (0:1). Allershausens Trainer Andreas Langer haderte mit dem Ergebnis. „Es hätte nicht so laufen müssen, aber heute hat es nicht geklappt, ein Tor zu schießen.“ Seine Jungs gerieten frühzeitig in Rückstand, spielten sich dann aber viele Chancen heraus, die kläglich vergeben wurden. So auch ein Strafstoß kurz nach der Pause, der laut Langer „tausend Kilometer“ übers Tor ging. Kurz vor Schluss brachte ein geschickt verwandelter Freistoß von Seweryn Szczecina den Dietersheimer Todesstoß für die Allershausener Hoffnungen auf einen Punkt.

Tore: 0:1/0:2 Seweryn Szczecina (3., 88.).

TSV Reichertshausen – VfB Hallbergmoos III 2:0 (0:0). „Wir haben uns heute wieder selber geschlagen“, bilanzierte VfBCoach Fabian Schum und meinte damit vor allem den ersten Gegentreffer, als die Gäste einem schnell ausgeführten Freistoß nicht hinterherkamen. Danach wurde der VfB offensiver und kassierte noch ein zweites Tor.

Tore: 1:0/2:0 Simon Neubauer (56./90.).

FC Neufahrn II – MTV Pfaffenhofen 0:2 (0:1). „Es ist ein Wahnsinn, einfach Wahnsinn“, hielt FCN-Trainer MichaelKödel nach einer Partie fest, die wie ein Abziehbild aus den letzten Wochen wirkt. „Wir waren nur im Angriff, haben Chancen ohne Ende und machen sie nicht. Aber so ist das Leben.“ In den nächsten Partien gelte es jetzt zu punkten, meinte Ködel.

Tore: 0:1 Attaie (10.), 0:2 Akman (90.).