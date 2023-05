Klassenerhalt zum Greifen nah: Attaching gewinnt Nachholspiel in Manching

Fußball-Bezirksliga

Didier Nguelefack hat die Bezirksliga-Fußballer des BC Attaching in Manching zum Sieg geschossen. Damit hat das Team fünf Punkte Vorsprung auf die Relegation.

Attaching – Für den BC Attaching geht es in der Schlussphase dieser Saison nur noch um Resultate. Schönspielerei ist nicht gefragt, kompromissloses Zweikampfverhalten dagegen schon. In der Nachholpartie beim SV Manching haben die Attachinger ihren Plan perfekt umgesetzt, durch den 1:0-Sieg ist der Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord zum Greifen nah. „Einen Punkt aus drei Spielen werden wir aber noch brauchen“, sagt Trainer Enes Mehmedovic. Der BCA hat fünf Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Hartes Foul nur mit Gelb geahndet

Der Ansatz der Attachinger war simpel: Bloß nicht früh in Rückstand geraten, sondern geduldig auf die Chance warten. Und die tat sich bereits in der dritten Minute auf: Manching konnte eine Freistoßflanke nicht klären, der Ball landete bei Didier Nguelefack – und der BCA-Torjäger netzte flach ins lange Eck ein. Ein Traumstart für die Gäste, die in der Folge Manching die Lust am Spielen nahmen. Möglichkeiten gab es kaum – dafür ein hartes Foul von Ousseynou Tamba aus der Kategorie „Zu spät dran“. Mit Folgen für BCA-Linksverteidiger Manuel Thalhammer, für den es nicht weiterging. Tamba kam mit Gelb davon, Mehmedovic hätte gerne Rot für den Manchinger gesehen. Die Stimmung wurde zunehmend gereizter.

Dickes Lob für Keeper Hans Gamperl

Auch in Hälfte zwei schenkten sich beide Teams nichts. Die Spieler rieben sich in den Zweikämpfen auf, Torszenen aus dem Spiel heraus waren Mangelware. Dafür hatte der SVM Freistöße: Rainer Meisinger schnappte sich unter anderem in der 54. Minute den Ball, BCA-Keeper Hans Gamperl war aber zur Stelle. Mehmedovic lobte seinen Keeper: „Hans ist nicht der Größte und wird daher manchmal unterschätzt. Für mich gehört er zu den besten Keepern der Liga.“ Auch wegen ihm hat der Tabellenzwölfte erst 37 Gegentore in dieser Saison kassiert.

In Manching kam kein weiteres hinzu, Attaching brachte die Führung über die Zeit. Für Gamperl war es die neunte weiße Weste in dieser Runde – und der Coach freute sich über diesen überaus wichtigen Dreier: „Ich bin stolz auf die Jungs.“ MORITZ STALTER

Spielstatistik:

SV Manching – BC Attaching 0:1 (0:1)

Aufstellung: H. Gamperl – Thalhammer (26. Haug), Gurbeta, Chezzi, Hübner – Staudigl (88. Tourey), Aigner – Huljina (71. Neumaier) – Nguelefack, Hörmann (46. Tessner), Toprak.

Tor: 0:1 Nguelefack (3.).

Gelbe Karte: Aigner.

Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim).

Zuschauer: 75.

