„Klassische Win-Win-Situation“: SE Freising verpflichtet Berin Brzovic

Berin Brzovic (22) ist zurück beim SEF. © Verein

Diese Verpflichtung macht für beide Seiten Sinn: Der SE Freising hat mit Berin Brzovic kurzfristig noch einen weiteren Neuzugang an Land gezogen.

Freising – Landesligist SE Freising hat noch einen Spieler verpflichtet: Mindestens bis zum Sommer wird sich Berin Brzovic dem Club anschließen.

Berin Brzovic wollte höher hinaus

Der 22-Jährige ist beim SEF kein Unbekannter: Bereits in der Saison 2019/21 schnürte der Offensivmann für die Gelb-Schwarzen die Fußballschuhe. Am Ende verließ der technisch versierte Akteur, den Trainer Alex Plabst seinerzeit in acht Landesliga-Partien eingesetzt hatte, den Verein mit dem Ziel, sich den Traum vom höherklassigen Fußball zu ermöglichen. Das gelang nicht. Nun bot sich Brzovic dem SEF an – und der schlug zu.

Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga

„Das ist für beide Seiten eine klassische Win-Win-Situation“, erklärt Plabst. Brzovic könne sich bei höherklassigen Vereinen ins Gespräch bringen, „und uns hilft er qualitativ und auch quantitativ weiter“. Ausgebildet wurde der 22-Jährige beim SEF, bei der SpVgg Altenerding und später bei Greuther Fürth, wo er sieben Spiele in der B-Junioren-Bundesliga absolvierte. Über den FSV Zwickau (A-Junioren) und Oberweikertshofen (Landesliga Herren) ging es 2019 wieder nach Freising.

